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Güdül'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

AA, Yaşar Tonbak - Güncel
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Güdül'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede kapalı köy yolu bulunmadığını bildirdi.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede kapalı köy yolu bulunmadığını bildirdi.

Yalçın, AA muhabirine, ekiplerin hafta sonları da canla başla köy yollarında karla mücadele çalışmasında bulunduklarını belirtti.

Tüm köy yollarının ulaşıma açık olduğunu dile getiren Yalçın, "Bazı köylerde ekipler, mahalle içinde kar temizliğinde bulunuyor. Kaymakamlığımız ve muhtarlarımızla her an diyalog içindeyiz. Olası bir durum olduğunda hemen değerlendiriyoruz." dedi.

Yalçın, yüksek kesimlerde zaman zaman kar yağışının devam ettiğini ve ekiplerin oradaki yollara anında müdahale ettiğini söyledi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Muzaffer Yalçın, kar, Güncel, Haber

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