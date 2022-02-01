Güdül'de karla mücadele çalışmaları

GÜDÜL, ANKARA (AA) - Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede kapalı mahalle yolu bulunmadığını söyledi.

Yalçın, AA muhabirine, karla mücadele kapsamında tüm ekiplerin görev başında bulunduğunu belirtti.

Başkan Yalçın, "Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle ilçe genelinde ve taşra mahalle yollarında karla mücadelesini sürdürüyorlar. Çok şükür kapalı yolumuz bulunmuyor." dedi.

Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde bulunan mahalle yollarında sıkıntı yaşandığını kaydeden Yalçın, "Bazen kar etkili yağarken yol yeniden kapanabiliyor. Bu anlamda iş makinelerini belirli alanlarda bekletiyoruz ve anında karla mücadeleye başlıyorlar." diye konuştu.

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