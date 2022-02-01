Güdül'de karla mücadele çalışmaları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güdül'de karla mücadele çalışmaları

AA, Yaşar Tonbak - Güncel
 - Güncelleme:
Güdül'de karla mücadele çalışmaları

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede kapalı mahalle yolu bulunmadığını söyledi.

GÜDÜL, ANKARA (AA) - Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede kapalı mahalle yolu bulunmadığını söyledi.

Yalçın, AA muhabirine, karla mücadele kapsamında tüm ekiplerin görev başında bulunduğunu belirtti.

Başkan Yalçın, "Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle ilçe genelinde ve taşra mahalle yollarında karla mücadelesini sürdürüyorlar. Çok şükür kapalı yolumuz bulunmuyor." dedi.

Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde bulunan mahalle yollarında sıkıntı yaşandığını kaydeden Yalçın, "Bazen kar etkili yağarken yol yeniden kapanabiliyor. Bu anlamda iş makinelerini belirli alanlarda bekletiyoruz ve anında karla mücadeleye başlıyorlar." diye konuştu.

???????

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Fen İşleri Müdürlüğü, Muzaffer Yalçın, Güdül, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title