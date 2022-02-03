Güdül'de kardan kapanan yol açılarak hayvanlara yem ulaştırıldı

Güdül ilçesinde kardan kapanan yolun açılarak hayvanlara yem ve saman ulaştırıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yaptığı açıklamada, hayvancılıkla uğraşan Boyalı Mahallesi sakinlerinden Sülayman Kalkan'ın haber vermesi üzerine kardan kapanan Bayat Dağı yolunun iş makineleriyle açıldığını söyledi.

Yalçın, yolun açılmasının ardından bölgedeki hayvanlara yem ve saman ulaştırıldığını kaydetti.

Kalkan da desteklerinden dolayı Yalçın'a teşekkür etti.