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Güdül'de kardan kapanan tüm yollar açıldı

Güdül'de kardan kapanan tüm yollar açıldı

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçe genelinde kar nedeniyle kapanan tüm yolların ulaşıma açıldığını söyledi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçe genelinde kar nedeniyle kapanan tüm yolların ulaşıma açıldığını söyledi.

Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede kar yağışı başladığı andan itibaren iş makinelerini yolların kapanmaması için köylere gönderdiklerini belirtti.

İş makinelerinin bir yandan yolları açarken bir yandan da tuzlama çalışması yaptığını anlatan Yalçın, "Ekipler hummalı bir çalışma ile kapalı köy yolu bırakmadılar. İlçemizde kapalı köy yolumuz yok çok şükür. Eski beldelerden Sorkun, Yeşilöz ve Çağ mahallelerine de rahatlıkla ulaşım sağlanıyor. Vatandaşlar rahatlıkla ilçe merkezine gelerek ihtiyaçlarını karşılayabilecekler." dedi.

Yalçın, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini kaydetti.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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