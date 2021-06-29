Güdül'de "İpek Böcekçiliği" projesi başlatıldı
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Güdül'de "İpek Böcekçiliği" projesi başlatıldı

Güdül'de 'İpek Böcekçiliği' projesi başlatıldı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Güdül ilçesinde Kadın Eli Kooperatifince "İpek Böcekçiliği" projesi hayata geçirildi.

Ankara'nın Güdül ilçesinde Kadın Eli Kooperatifince "İpek Böcekçiliği" projesi hayata geçirildi.

Boyalı Mahallesi muhtarı da olan kooperatif başkanı Bahriye Süer, yaptığı açıklamada, ipek böcekçiliğini geliştirerek gelir kapısı haline getireceklerini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün kendilerine destek verdiğini aktaran Süer, "Daha önce köyün çevresinde dut dikiminde bulunmuştuk. Şimdi bu dutlar ipek böceğinin hammaddesini oluşturuyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri köye kadar gelerek, bu konuda biz bilgilendirdiler ve ne şekilde çalışmada bulunacağımızı bize anlattılar. İpek böcekçiliğini köyümüzde gerçekten bir gelir kapısı haline getirmeyi hedefliyoruz. Bunu önümüzdeki senelerde daha da yayınlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Süer, çalışmalarında kendilerine destek veren Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'a teşekkür etti.

Güdül'de 'İpek Böcekçiliği' projesi başlatıldı
Güdül'de 'İpek Böcekçiliği' projesi başlatıldı
Güdül'de 'İpek Böcekçiliği' projesi başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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