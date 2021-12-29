Güdül'de iki köprünün yapımına başlandı

Güdül ilçesinde 2 köprünün yapımına başlandığı bildirildi.

Belediye ekipleri, Kirmir çayı üzerine ve Cipcip mevkisine köprü yapımına başladı.

Temel atma törenine Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Belediye Meclis üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Sadettin Erdoğan katıldı.

Yalçın, köprüleri kısa sürede tamamlamaya çalışacaklarını ve mahalleye rahat bir ulaşım sağlayacaklarını söyledi.

Köprünün yapımı ve ulaşıma açılmasının ardından Kamanlar Mahallesi ile ilçe arasındaki ulaşımın daha rahat bir şekilde yapılacağını vurgulayan Yalçın, "Yol medeniyettir. Bu mahallemizin büyük bir sorununu ortadan kaldırmış olacağız. Başladık inşallah bitireceğiz." dedi.

Kamanlar Mahalle Muhtarı Yaşar Akdoğan da köprülerin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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