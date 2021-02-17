Güdül'de ev yangınında 1 kişi yaralandı
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Güdül'de ev yangınında 1 kişi yaralandı

17.02.2021 11:41 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:45
Güdül'de ev yangınında 1 kişi yaralandı

Güdül ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarken, ev sahibi de yaralandı.

Güdül ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarken, ev sahibi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sorkun Mahallesi'nde Lütfi Akar'a ait 2 katlı ahşap evin mutfak kısmında çıkan yangın kısa sürede evi sardı. Yangına müdahale eden ev sahibi 68 yaşındaki Lütfi Akar'ın alevlerden çeşitli yerleri yandı.

Akar, Güdül Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yangına Ankara Büyükşehir belediyesi Güdül İtfaiye amirliği ekipleri müdahale etti.

Yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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