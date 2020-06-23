Güdül'de dezenfekte çalışması yapıldı
Güdül ilçesinde kurum binaları ve camilerde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.
23.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:38
Güdül ilçesinde kurum binaları ve camilerde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.
Güdül Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler titizlikle uygulanıyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki kamu kurumlarının binaları ile camilerde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Ekiplerin çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.
Kaynak: AA