Güdül'de çıkan anız yangını söndürüldü

Ankara'nın Güdül ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Ankara'nın Güdül ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Boyalı Mahallesi'nde bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle çıkan anız yangını, kısa sürede yayıldı.

Yangın, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Güdül İtfaiye Amirliği ekipleri ile çok sayıda köylünün müdahalesiyle söndürüldü.

Köye gelerek çalışmaları takip eden Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yangının kısa sürede kontrol altına alındığını belirterek, "Köylülerin ve itfaiyenin öz verili çalışmasıyla yangını diğer alanlara sirayet etmeden kontrol altına almayı başardık. Sürücülerden araçlarından dışarı izmarit atmamalarını istiyoruz. Nem oranı giderek düşüyor. En ufak kıvılcım yangına dönüşebiliyor. Çok dikkatli olmalıyız." dedi.

Mahalle muhtarı Bahriye Süer de söndürme çalışmalarına destek veren köylülere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak