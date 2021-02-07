Güdül'de 50 kınalı keklik doğaya salındı
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Güdül'de 50 kınalı keklik doğaya salındı

07.02.2021 10:41 | Son Güncelleme: 07.02.2021 10:44
Güdül'de 50 kınalı keklik doğaya salındı

Güdül ilçesinde belediyenin başlattığı çalışma ile 50 kınalı keklik doğaya salındı.

Güdül ilçesinde belediyenin başlattığı çalışma ile 50 kınalı keklik doğaya salındı.

Belediye başkanı Muzaffer Yalçın, doğal hayatı korumak ve doğal yaşama destek vermek amacıyla doğaya 50 keklik bıraktıklarını söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünden talepleri doğrultusunda 50 kınalı keklik gönderildiğini ifade eden Yalçın, ilçenin iki farklı alanında, Güdül Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Ömer Faruk Yücel ve dernek üyeleriyle keklikleri doğaya saldıklarını belirtti.

Yalçın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne teşekkür ederek, "İlçemizde keklik popülasyonunu artırmak üzere doğaya keklik saldık. Önümüzdeki dönemlerde de bu çalışma devam edecek." dedi.

Güdül Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Yücel de bu girişimi nedeniyle Belediye Başkanı Yalçın'a teşekkür ettiklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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