Güdül-Beypazarı kara yolunda yenileme çalışması Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ve Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliğince Güdül-Beypazarı kara yolunda yol yenileme çalışması başlatıldı.

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ve Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliğince Güdül-Beypazarı kara yolunda yol yenileme çalışması başlatıldı.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AA muhabirine, Güdül ile Beypazarı arasında ulaşımı sağlayan kara yolunda yol onarım çalışmasının başlatılmasının kendilerini ve ilçe halkını sevindirdiğini söyledi.

Güdül ile Beypazarı arasında ulaşımı sağlayan 30 kilometrelik kara yolunun Güdül ilçesinden itibaren 1-17 kilometreleri arasındaki çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Yalçın, "Çok sayıda hemşehrimiz, Beypazarı'na gidip geliyor. Bu yol oldukça kullanılan bir yol. Bu yol ilçemizi ve Beypazarı'nı Kızılcahamam Çamldere'den otoyola bağlıyor." dedi.

Kaynak: AA