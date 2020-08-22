Güdül Belediyesinden Kovid-19'a karşı dezenfekte çalışması Güdül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, dezenfekte çalışması yaptı.

Güdül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, dezenfekte çalışması yaptı.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının görüldüğü günden itibaren ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

Belediye temizlik işleri müdürlüğü ekiplerinin bugün ve yarın da dezenfekte çalışmasında bulunacaklarını belirten Yalçın, "Ekipler, pazartesi günü yeniden ilçe merkezinde dezenfekte çalışmasında bulunacaklar. Ardından Hacılar ve Kamalar Mahallesi'nde dezenfekte çalışmasını sürdürecekler. Özellikle taşra mahallelerde umuma ait olan mekanlar ile camiler, cami şadırvanları ile parklar, dezenfekte ediliyor." diye konuştu.

Dezenfekte çalışmasının diğer mahallelerde sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA