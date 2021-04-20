Güdül Belediyesinden engelleri kişiye tekerlekli sandalye
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Güdül Belediyesinden engelleri kişiye tekerlekli sandalye

Güdül Belediyesinden engelleri kişiye tekerlekli sandalye
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Güdül Belediyesi, ihtiyacı olduğu belirlenen kişiye tekerlekli sandalye hediye etti.

Güdül Belediyesi, ihtiyacı olduğu belirlenen kişiye tekerlekli sandalye hediye etti.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, belediye olarak yaptıkları çalışmalarla mağdur vatandaşları gözetmeye çalıştıklarını söyledi.

Bundan sonra da vatandaşları gözetmeye devam edeceklerini ifade eden Yalçın, "Hayatta olabileceğiniz en güzel yer, bir duanın içinde yer almak." dedi.

Tekerlekli sandalyeyi evine kadar gelerek teslim eden Yalçın'a teşekkür eden engelli Tahsin Sezgin, "Allah ondan razı olsun. Şu ramazan ayı içinde en büyük sevicim oldu. Bu tekerlekli sandalye ile kuşlar gibi özgür olabileceğimi düşünüyorum. Rahatlıkla her yere gidip gelebileceğim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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