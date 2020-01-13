Güdül Belediyesi, yeni hizmet binasına taşındı
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Güdül Belediyesi, yeni hizmet binasına taşındı

Güdül Belediyesi yeni hizmet binasına taşındı.

13.01.2020 20:38 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:38
Güdül Belediyesi, yeni hizmet binasına taşındı

Belediyesi yeni hizmet binasına taşındı.

Yeni Mahallede mimari tarzda 3 kat inşa edilen binada çalışmalar tamamlandı.

Hafta sonu taşınma işleri tamamlanan binada bugün hizmete başlandı.

Kaymakam Doğan Dinç, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, açılışın ardından belediyedeki birimleri gezerek çalışanlara başarı diledi.

Yalçın, yeni hizmet binasının ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Binada emeği geçen eski Belediye Başkanı Hava Yıldırım'a da teşekkür eden Yalçın, "İlçemize yakışan bir bina oldu. Böylece tüm birimleri bu binaya toplayarak, halka hizmet vereceğiz. Her zaman halkımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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