Güdül Belediyesi parklarla ve bazı noktalara karadut fidanı dikti

Güdül Belediyesi, ilçede bulunan bazı parklar ile belirledikleri alanlara karadut fidanı dikti.

Güdül Belediyesi, ilçede bulunan bazı parklar ile belirledikleri alanlara karadut fidanı dikti.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, karaduta talebin olduğunu ve bu nedenle kısa sürede meyve veren karadut fidanı diktiklerini söyledi.

Yalçın, "Belirlediğimiz alanlara dut fidanı diktik. Geçen yılda Boyalı Mahallesi'nde de tut fidanı dikmiştik. Karadutun özellikle ekşili olanının suyu çok ilgi görüyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak