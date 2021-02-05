Güdül Belediyesi parklarla ve bazı noktalara karadut fidanı dikti
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Güdül Belediyesi parklarla ve bazı noktalara karadut fidanı dikti

05.02.2021 17:09 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:12
Güdül Belediyesi parklarla ve bazı noktalara karadut fidanı dikti

Güdül Belediyesi, ilçede bulunan bazı parklar ile belirledikleri alanlara karadut fidanı dikti.

Güdül Belediyesi, ilçede bulunan bazı parklar ile belirledikleri alanlara karadut fidanı dikti.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, karaduta talebin olduğunu ve bu nedenle kısa sürede meyve veren karadut fidanı diktiklerini söyledi.

Yalçın, "Belirlediğimiz alanlara dut fidanı diktik. Geçen yılda Boyalı Mahallesi'nde de tut fidanı dikmiştik. Karadutun özellikle ekşili olanının suyu çok ilgi görüyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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