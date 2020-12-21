Güdül Belediyesi Kirmir Çayı'na rahat ulaşım için merdiven yaptırdı

Güdül Belediyesi, Yeşilöz Mahallesinde, kaya mağaralarını da bünyesinde barındıran Kirmir Çayı'na rahat ulaşım için merdiven yaptırdı.

Güdül Belediyesi, Yeşilöz Mahallesinde, kaya mağaralarını da bünyesinde barındıran Kirmir Çayı'na rahat ulaşım için merdiven yaptırdı.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AA muhabirine, tüm mahallelerin isteklerine cevap vermeye çalıştıklarını söyledi.

Yeşilöz Mahallesi'nde, kaya mağaraları ve Kirmir Çayı vadisine vatandaşlaın, yapılan merdiven sayesinde rahatlıkla yürüyerek gidebileceğini kaydetti.

Mahalle muhtarı Osman Odabaşı ise yapılan merdivenden dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür ederek, vatandaşların gerek Kirmir Çayı kenarına gerekse kaya mağaralarına yapılan merdiven sayesinde rahatlıkla gidebileceğini belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak