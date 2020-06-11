Güdül Belediyesi Cittaslow toplantısına katıldı
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Güdül Belediyesi Cittaslow toplantısına katıldı

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Uluslararası Sakin Kentler Birliği (Cittaslow) toplantısına internet üzerinden katıldı.

Güdül Belediyesi Cittaslow toplantısına katıldı
11.06.2020 18:31 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:49

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Uluslararası Sakin Kentler Birliği (Cittaslow) toplantısına internet üzerinden katıldı.

Türkiye, İtalya, Çin, Güney Kore, Norveç, Polonya ve diğer ülkelerden toplantıya katılan belediye başkanları kentlerinde alınan salgın tedbirleri hakkında paylaşımlarda bulundu.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısında Cittaslow ağına katılan üç kentin sertifikaları paylaşıldı.

Güdül'ün sertifikasını alan Belediye Başkanı Yalçın, "Güdül ilçemizin de katılımıyla Türkiye'de Cittaslow (sakin şehir) sayısı 18'e ulaştı." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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