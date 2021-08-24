Güdül Belediyesi Ankara'da düzenlenen sergide tanıtım standı açtı

Güdül Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen "Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi"nde stant açtı.