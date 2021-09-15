Güdül Belediye Başkanı Yalçın, Yerel Eylem Derneği yöneticileriyle bir araya geldi - Haberler
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Güdül Belediye Başkanı Yalçın, Yerel Eylem Derneği yöneticileriyle bir araya geldi

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Güdül Belediye Başkanı Yalçın, Yerel Eylem Derneği yöneticileriyle bir araya geldi

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Yerel Eylem Derneği Başkanı Adnan Karaman ve dernek yöneticileriyle buluştu.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Yerel Eylem Derneği Başkanı Adnan Karaman ve dernek yöneticileriyle buluştu.

Yalçın, ilçe için yapılacak her çalışmada birlik ve beraberlik içinde hareket ettiklerini söyledi.

Yalçın, "İlçeye bir şeyler kazandırmanın çabasındayız. Güdül Yerel Eylem Derneğinin 'Kırsal Kalkınma için Katılımcı Örgütlenme' projesini değerlendirmek amacıyla bir araya geldik. Bu anlamda belediye olarak üzerimize düşeni de yapacağız. İlçemiz için el ele olma zamanı." dedi.

Güdül Belediye Başkanı Yalçın, Yerel Eylem Derneği yöneticileriyle bir araya geldi

Güdül Belediye Başkanı Yalçın, Yerel Eylem Derneği yöneticileriyle bir araya geldi

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Güdül Belediye Başkanı Yalçın, Yerel Eylem Derneği yöneticileriyle bir araya geldi - Haberler
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