Güdül Belediye Başkanı Yalçın rüzgarın etkili olduğu Kayı Mahallesini ziyaret etti

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, şiddetli rüzgarın hasara neden olduğu Kayı Mahallesini ziyaret etti.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, şiddetli rüzgarın hasara neden olduğu Kayı Mahallesini ziyaret etti.

Dün akşama doğru etkili olan ve vatandaşlardan Ramazan Karagöz'e ait hayvan barınağının hasar gördüğü mahalleye giderek vatandaşlarla görüşen Yalçın, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Rüzgar mahallede bazı evlerin çatılarında da hasara yol açtı.

Yalçın, "Çok şükür can kaybımız ve telef olan hayvanımız yok. Allah daha beterinden saklasın ve korusun. Tüm köylüye geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak