Güdül Belediye Başkanı Yalçın, Mnizos kazılarının yeniden başlamasını istedi
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Güdül Belediye Başkanı Yalçın, Mnizos kazılarının yeniden başlamasını istedi

22.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:28
Güdül Belediye Başkanı Yalçın, Mnizos kazılarının yeniden başlamasını istedi

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Mnizos Antik Kenti kazılarının yeniden başlamasını talep ettiklerini bildirdi.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Mnizos Antik Kenti kazılarının yeniden başlamasını talep ettiklerini bildirdi.

Muzaffer Yalçın, yaptığı açıklamada, 2003'te başlayan kazılarda, Roma döneminden kalma hamam yapısının ortaya çıkarıldığını aktardı.

Yalçın, kazıların yeniden başlaması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile temasta olduklarını belirterek, "Açığa çıkarılan kısımların daha çok zarar görmeden yeniden kazı çalışmalarının başlatılmasını istiyoruz. Toprak altında bulunan diğer alanlarında ortaya çıkarılmasıyla birlikte, Güdül ilçesi başkentin sessiz ve sakin şehri olarak, gezilecek görülecek yerleriyle daha da bir önem kazanacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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