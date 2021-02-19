Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri ziyaret etti
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Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri ziyaret etti

19.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:18
Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri ziyaret etti

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Çağa Mahallesi'nde yüz yüz eğitime başlayan öğrencileri ziyaret etti.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Çağa Mahallesi'nde yüz yüz eğitime başlayan öğrencileri ziyaret etti.

Yalçın, eğitimi çok önemsediklerini, belediye olarak eğitime desteklerinin süreceğini söyledi.

Öğrencilere yöresel ürünlerden hediye eden Yalçın, Güneyce ve Karacaören mahallelerindeki okullarda yüz yüze eğitime katılan öğrencilere de belediye personeli aracılığıyla hediye gönderdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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