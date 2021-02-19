Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, muhtarları ve vatandaşları dinledi
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Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, muhtarları ve vatandaşları dinledi

19.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:50
Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, muhtarları ve vatandaşları dinledi

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, halk günü etkinliğinde muhtarları ve vatandaşları dinledi.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, halk günü etkinliğinde muhtarları ve vatandaşları dinledi.

Yalçın, vatandaşlarla daima iç içe olduklarına değinerek, muhtarların mahalleleri ile ilgili sorunları aktardığını, vatandaşların da sıkıntılarını dinleyerek çözmeye çalıştıklarını belirtti.

Yalçın, kış şartlarına rağmen bu etkinliği sürdürdüklerini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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