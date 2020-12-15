Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'dan ziyaret
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Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'dan ziyaret

15.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:56
Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'dan ziyaret

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, meclis üyesiyle Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'u ziyaret etti.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, meclis üyesiyle Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'u ziyaret etti.

Ziyarette, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, bakan yardımcısına Güdül ilçesinin geçmişi, tarihi dokusu, konakları ve en önemlisi Türkiye'nin 18'inci, İç Anadolu ve başkent Ankara'nın birinci Sakin Şehir (Cittaslow) unvanını almaları ve bu anlamda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da Güdül, Beypazarı, Nallıhan, Ayaş yöresini çok iyi bildiğini ve kendisinin de Beypazarlı olduğunu, bölgeye turizm alanında yapılacak hizmetlerin aksatılmadan sürdürülmesini, turizme bir katkı olarak düşündüklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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