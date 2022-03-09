Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'dan Gençlik ve Spor Bakanlığına ziyaret

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ın Gençlik ve Spor Bakanlığını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Yalçın, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Sadettin Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nu ziyaret ederek, ilçedeki çalışmalar ile gençlik ve spor alanındaki ihtiyaçlarla ilgili bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, Bakan Kasapoğlu'nun talimatları doğrultusunda, taleplerin karşılandığını, çelik konstrüksiyonlu yüzme havuzu sözleşmesinin de Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile imzalandığını bildirdi.

Yalçın, ilçeye kazandırılacak hizmetlerde kendilerine destek sunan AK Parti Ankara milletvekilleri Hacı Turan ve Zeynep Yıldız'a teşekkür etti.