Güdül Belediye Başkan Yardımcılığı görevine Adnan Şahin getirildi
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Güdül Belediye Başkan Yardımcılığı görevine Adnan Şahin getirildi

24.02.2021 16:11 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:14
Güdül Belediye Başkan Yardımcılığı görevine Adnan Şahin getirildi

Güdül Belediye Meclis Üyesi Adnan Şahin, Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Güdül Belediye Meclis Üyesi Adnan Şahin, Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, altı ayda bir yapılan görev değişiminde Şahin, başkan yardımcılığı görevini devraldı.

Şahin, Güdül için çalışmaları sürdüreceklerini belirterek Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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