Güder: 'Yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz'

08.09.2019 20:06

Yıllardır girilmemiş, hizmet almamış mahalle ve caddelere belediye hizmetlerini taşıyan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve ekibi, Battalgazi'nin birçok sorununu çözmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor.



Battalgazi'nin yaşanılabilir bir kent olması için çalışmalarını aralıksız devam eden Battalgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesinde bulunan Mahmut ve Recai Kutan sokaklarında imar yolu açma ve sıcak asfalt serimi yaptı.



Battalgazi Mahallesi'nde iki sokak daha asfaltla buluştu. Şehir merkezine çok yakın bir yerde olmasına rağmen bir türlü imara girmeyen mahalleli Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatlarıyla önce imarla ardından asfaltla buluştular. Mahalleli özellikle alt yapının 30-40 yıl öncesinde yapıldığının altını çizerek merkezi bir yerde bulunan mahallelerine sıcak asfalt seriminden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve ekibine teşekkür ettiler. Sıcak asfalt serimi sonrası Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Sağlam, Battalgazi Belediyesi Meclis Üyesi Tuncer Bulgurlu, Fen İşleri Müdürü Rifat Arıcı, Göztepe ve Battalgazi Mahalle Muhtarlarıyla birlikte yeni açılan imar yollarını ve asfalt serilen sokaklarda incelemelerde bulundu.



Vatandaşın büyük teveccühüyle karşılanan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder seçim öncesinde gelen en büyük taleplerin başında mahallelerin bir an önce imara açılması yönündeki talepleri karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.



Başkan Güder, şunları söyledi:



"Özellikle seçimlerden önce çevre yolu altı diye tabir etmiş olduğumuz bölgede imar sorunu olduğu vatandaşlarımız tarafından bizlere iletilmişti. Bizde göreve geldiğimiz ilk günden itibaren arkadaşlarımıza talimatımız özellikle Battalgazi bölgesinin gelişebilmesi için çevre yolu altı diye tabir etmiş olduğumuz bölgelerde imar çalışmalarını bir an önce bitirilmesi talimatını verdik. Arkadaşlarımız gerçekten gece gündüz demeden beş ay boyunca Battalgazi Mahallemizinde içerisinde bulunduğu özellikle Orduzu, Hanımınçiftliği ve Göztepe mahallelerimizin imar sorunlarını giderme adına çalışmalarını yaptılar. Bizde bu imar çalışmalarını Battalgazi Belediyesi olarak tamamladık ve Büyükşehir Meclisine havale ettik. Büyükşehir meclisinden geçtikten sonra bu bölgelerdeki yolların izdüşümlerinin belirlenmesi çalışmalarını tamamladık"



'Sokaklarımızı toz ve topraktan kurtardık'



Mahallerin toz ve topraktan kurtarmak için çalışmalarına hız verdiklerini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, " Muhtarlarımızın da ifade etmiş olduğu gibi toz toprak içerisinde olan yolların ivedilikle asfaltlanması ve buradaki insanların bu toz ve topraktan kurtulması adına çalışmalar yapmamız gerekiyordu. Bu gün Battalgazi mahallemizin iki sokağında asfalt çalışmalarımızı bitirdik ve şuan bu bölgede bulunan vatandaşlarımızla beraber bu mutluluğu yaşıyoruz. Çevre yolu altı için daha fazla çalışma yapmalıyız. Geçenlerde biliyorsunuz Hanımınçiftliği bölgesindeydik daha öncesinde ise üniversitenin yanındaki Çamurlu mahallemizde çalışmalarımızı yapmıştık. Sonrasında yine şuan Kredi Yurtlar Kurumu'nun bulunmuş olduğu bölgelerde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu bölgemizi de daha yaşanabilir ve daha güzel bir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Malum buralarda ki alt yapılar 30 -40 yıl öncesinde yapılmış. Alt yapılar yapıldığında mahallelerimizin nüfusu yüzlerle ifade edilirken, bugün binlerce insanımız yaşıyor. Bu yüzden bu bölgedeki alt yapılarında ivedilikle tamamlanması gerekiyor. MASKİ Genel Müdürümüz ile yapmış olduğumuz istişarelerde imarını bitirmiş olduğumuz yerlerde alt yapı çalışmaları da hızlı bir şekilde devam edecek. İnşallah alt yapıdan sonrada hızlıca yollarımızı yapacağız. Bu bölgelerde bulunan arsaların kıymetlerinin artması için biz belediye olarak elimizden gelen çabayı gayreti sarf ediyoruz. Ben bu çalışmaları yürüten başta belediye başkan yardımcım olmak üzere fen işleri müdürümüze, ekipte bulunan arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. "Durmak yok yola devam" demeyi sürdürüyoruz. Biz sürekli milletin yaşam kalitesini yükseltmek, insanımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için ekip olarak hep birlikte çalışıyoruz ve çalışmalarımızı bu minval üzerinde sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



İmar yolunun açılmasının ardından mahallelerinin ilk kez sıcak asfaltla tanıştığını ifade eden Battalgazi Mahalle Muhtarı Mehmet Boğa ise "Battalgazi belediye başkanımız sayın Osman Güdere yapmış oldukları hizmetlerden dolayı mahallem adına teşekkür ediyorum. Yollarımızın alt yapısı yapıldıktan sonra asfalt dökümüne başlandı. Mahallemiz yıllardır toz duman içindeydi. İlk defa asfalt yüzü görüyoruz. Bundan sonraki süreçte de çalışmaların devam edeceğine canı gönülden inanıyoruz" diye konuştu.



Göztepe Mahallesi Muhtarı Bilal Yerli ise çevre yolunun altındaki mahallelerin her zaman hizmet almakta geri kaldığını anımsatarak "Sağ olsun Osman başkanım her fırsatta bunu dile getiriyor. Çevre yolunun hizmette geri kaldığından dolayı bütün hizmetleri çevre yolunun altına kaydırmayı düşünüyor. Çevre yolunun altındaki mahalleler yağan yağmurdan dolayı her zaman sıkıntı yaşıyor. Osman başkanım da bu sorunu gidermek için ödeneğin çıktığını ve hazır olduğunu söyledi. Göztepe mahallesi ve Battalgazi Mahallesi bölgesinde bulunan sokaklarımız bu hizmetleri bir an önce bekliyor. En kısa zamanda drenaj hatlarının yapılarak vatandaşlarımızın rahat ve sağlıklı bir şekilde işyerlerine ve okullarına gitmelerini istiyoruz. Yıllardan beri burası toz toprak içerisindeydi. Osman başkanımın talimatı ile sıfır asfalt serimi yapıldı. Ben kendisine ve ekibine bu hizmetlerinden dolayı çok çok teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim" ifadelerine yer verdi.



Mahalle Sakinlerinden Nevzat Başaran büyük bir dertten kurtulduklarını ifade ederek, "Sayın başkanımıza çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederiz. Bizi büyük bir dertten kurtardılar. Kendilerine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Şuan en güzel hizmeti aldık. Hizmetlerinin devamını bekliyoruz" diye konuştu.



30 yıldır bu bölgede oturduğunu ifade eden Aziz Yıldırım ise, "Mahallemiz 30 yıldır toprağın içerisindeydi. Allah razı olsun başkanımızdan. Gözümüz asfalt gördü" dedi.



Ömer Çetin ise "Yapılan çalışmalar sonrasında mahallemiz çok güzel oldu. Emeği geçenlerin ellerine sağlık. Yapılan hizmet her zaman güzeldir. Hizmet gelmeden buralar toz toprak içindeydi. Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA