Güder kentsel dönüşüm çalışmalarının başlayacağı mahallede vatandaşlarla buluştu Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, riskli alan ilan edilen Şehit Fevzi Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, riskli alan ilan edilen Şehit Fevzi Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güder kentsel dönüşümün başlayacağı Battalgazi ilçesindeki Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki mahalle sakinleriyle buluştu.

Toplantıya AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de katıldı.

Programda vatandaşlara kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verildi, sorunlar dinlendi.

Kaynak: AA