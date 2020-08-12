Güder'den normal hayata dönüş açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Güder'den normal hayata dönüş açıklaması

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Malatya'nın Battalgazi Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimlerine katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, esnaflara uyarılarda bulunarak, "Kurallara uyarsak normal hayata...

Güder'den normal hayata dönüş açıklaması
12.08.2020 12:24 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:28

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Malatya'nın Battalgazi Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimlerine katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, esnaflara uyarılarda bulunarak, "Kurallara uyarsak normal hayata dönüşümüz daha hızlı olacak" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen 'Korona virüs Denetimleri' konulu genelge kapsamında korona virüs denetimlerine hız veren Battalgazi Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olarak bulunduğu market, pazarlar, toplu taşıma aracı, lokanta, kafeterya ve taksilerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlere katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini hatırlattı. Düzenli periyotlarda denetimlerini gerçekleştiren Battalgazi Belediyesi ekiplerinin, denetimlerine aralıksız olarak devam edeceğini ifade eden Başkan Güder, kurallara uyulduğu takdirde yeni normalle birlikte normal hayata dönüşün daha da hızlı şekilde olacağını vurguladı.

"Battalgazi belediyesi olarak denetimlerimizi sürdürüyoruz"

Yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşların tedbirlere riayet ettiğini dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda mülki amirler ve yerel yöneticiler bulundukları ilçelerde, beldelerde vatandaşların pandemi sürecinde nasıl davrandıklarını görmek ve pandemiye uyulup uyulmadığını kontrol etmek adına denetimler yapıyorlar. Bizde Battalgazi Belediyesi olarak, ekiplerimizle beraber, ilçemizin işlek olan caddelerindeki esnaflarımızı ziyaret ettik. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın pandemi noktasında maske taktıklarını ve alınan kurallara uyduklarını gördük. Kurallara uymayan birkaç arkadaşlarımıza kurallara uymaları ve maske takmaları konusunda uyarılarımızı yaptık. Dünya'yı etkisi altına korona virüs hastalığının insandan insana bir enfeksiyon kaynağı olduğunu ifade ettik. Esnaflarımız sürekli farklı farklı müşterilerle muhatap oluyorlar. Gelen insanların kesinlikle bir taşıyıcı olabileceğini ve şüpheli olduğunu unutmamalılar. Onun için iş yerlerinde kesinlikle maske kuralına riayet etmeliler ve müşterilerini de uyarmalılar. Malatya başta olmak üzere Ülkemizde pandemi ile ilgi son zamanlarda virüsün yayılması noktasında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Malatya'mızda da bu salgının engellenmesi için yeni normalle birlikte normal hayatımıza dönebileceğimizi vatandaşlarımıza ifade ettik. Bu konuda Zabıta ekiplerimiz her zaman vatandaşla ve esnaflarımızla iç içeler. Maskelerin takılması, mesafenin korunması ve temizliğe dikkat edilmesi noktasında denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Umudumuz inşallah kısa sürede Ülkemizde ve Malatya'mızda yaygın olan bu hastalığın en düşük seviyeye düşürülmesi için Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır Ekonomi
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı 3. Sayfa
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık Güncel
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle Spor
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu Yaşam
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı Yaşam
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi
İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü' iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: Erken seçimlerin belirleyicisi olan Bahçeli bu kez temkinli: Erken seçim tartışmaları mahsurludur
Son Dakika: Erken seçimlerin belirleyicisi olan Bahçeli bu kez temkinli: Erken seçim tartışmaları mahsurludur
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Mimar Sinan'ın 465 yıllık eserinin duvarları rutubet nedeniyle dökülüyor
Mimar Sinan'ın 465 yıllık eserinin duvarları rutubet nedeniyle dökülüyor
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Öfkeli kayınpeder, oğlundan boşanmak isteyen gelininin avukatını tokatladı! Anbean kamerada
Öfkeli kayınpeder, oğlundan boşanmak isteyen gelininin avukatını tokatladı! Anbean kamerada
Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limitinin artmasını isteyen Ali Koç'a: Madem paran yok Novak'a 3.6 milyonu nasıl veriyorsunuz
Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limitinin artmasını isteyen Ali Koç'a: Madem paran yok Novak'a 3.6 milyonu nasıl veriyorsunuz
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Muharrem İnce Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yalın Beren Saat Yeşim Salkım Erkan Kolçak Köstendil
Spor Okan Buruk Fatih Terim Caner Erkin Oğulcan Çağlayan Robert Prosinecki
Daha Fazla Pkk Rusya Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: Güder'den normal hayata dönüş açıklaması - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 12:54:59. #1.14#
title