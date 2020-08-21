Güder'den ihraç eden ülke vurgusu
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Güder'den ihraç eden ülke vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervi keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirildiği' müjdesinin ardından bir açıklamada bulunan Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Tarihi bir miladın başlangıcına hep birlikte şahitlik ettik.

Güder'den ihraç eden ülke vurgusu
21.08.2020 18:10 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervi keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirildiği' müjdesinin ardından bir açıklamada bulunan Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Tarihi bir miladın başlangıcına hep birlikte şahitlik ettik. Dosta güven düşmana gözdağı veren bu gelişme sonrası en üst lige çıkan ülkemiz, enerji giderlerinin önüne geçmesiyle her yıl en az 8 milyar doların ülkemizde kalmasını sağlayacaktır" dedi.

Dolmabahçe çalışma ofisinde bir basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de yapılan çalışmalar sonucunda 2100 metre derinlikte 320 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi keşfedildiği müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdenin büyük bir sevinçle karşılandığını dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye'de yeni bir dönemin başladığının altını çizdi.

Tarihi bir miladın başlangıcına hep birlikte şahitlik ettiklerini vurgulayan Başkan Güder, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile 2017 yılından bu zamana kadar enerjinin millileştirilmesi noktasında 3 sondaj gemisi ile çalışmalar başlatılmıştı. Bu çalışmalarda zaman zaman Akdeniz'de yaparken Yunanistan, İsrail ve Mısır gibi komşu ülkelerle sıkıntılar yaşadık. Tabi burada komşu ülkelerin amacı; Türkiye'nin enerji noktasında belli bir güç haline gelmemesiydi. Ülkemizde enerji noktasında büyük oranlarda dışa bağımlılık arz ediyor. İşte bu dışa bağımlılığın ortadan kalkması adına yapılan çalışmalar büyük önem taşıyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın dik ve kararlı duruşu ile bu çalışmalarımız 2017'den bu yana devam etti. Cumhurbaşkanımız ve liderimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de başlatılan sondaj faaliyetleri sonucu 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu müjdesini bizimle paylaşması, milletimizi çok heyecanlandırmıştır. Bir ülkenin bağımsız olabilmesi için önce siyasi bağımsızlığın olması gerekiyor. Bu siyasi bağımsızlığımıza Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile kavuştuk. Ekonomik bağımsızlık konusu bir ülke için büyük önem arz ediyor. Ekonomik bağımsızlığın birinci etmenlerinden bir tanesi de enerji bağımsızlığıdır. Bu enerji bağımsızlığımızı da yaptığımız sondaj çalışmaları sonucunda yakaladık. Dosta güven düşmana gözdağı veren bu gelişme sonrası en üst lige çıkan ülkemiz, enerji giderlerini ve bu giderlere ayrılan her yıl en az 8 milyar dolar ülkemizde kalacaktır. Refah seviyesini her geçen gün arttıran ülkemizde, yaşanan bu gelişme ile ülkemizin en az 8 yıl boyunca enerji giderlerini karşılayacak büyüklüktedir. Bundan sonra Türkiye'nin yıllık olarak vermiş olduğu 8 milyar dolar civarında ki cari açığımızda inşallah bu enerji ile bitmiş olacak. Tüm yerli ve milli imkanlarımızla keşfedilen bu çalışma ile birlikte tarihi bir miladın başlangıcına hep birlikte şahitlik ettik. Önümüzdeki yıllarda yapılacak keşiflerle birlikte artık enerji ithal eden ülke konumundan enerji ihraç eden ülke konumuna dönüşeceğimiz için mutluyuz ve aynı zamanda gururluyuz. Bu çalışmayı başlatan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere önceki dönem Enerji Bakanımız Berat Albayrak, şuan ki mevcut Enerji Bakanımız Fatih Dönmez ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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