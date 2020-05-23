Güder'den esnaflara destek ziyareti
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Güder'den esnaflara destek ziyareti

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ramazan Bayramı öncesi Taştepe Mahallesindeki esnafları ziyaret etti.

Güder'den esnaflara destek ziyareti
23.05.2020 14:55 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:58

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ramazan Bayramı öncesi Taştepe Mahallesindeki esnafları ziyaret etti.

İş yerlerini tek tek dolaşarak hayırlı ve bol kazançlar dileğinde bulunan Güder, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, korana virüs tedbirleri kapsamında kapatılan ve yeni tedbirlerle Ramazan Bayramı öncesi dükkanlarını açan esnaflara destek ziyaretlerini sürdürüyor. İlçe genelinde faaliyet gösteren birçok esnafı bu süreçte yalnız bırakmayan Güder, bu kez de Taştepe Mahallesi esnaflarını tek tek dolaşarak, hayırlı ve bol kazançlar diledi. Esnaflara maske dağıtarak, sosyal mesafe kuralını hatırlatan Başkan Güder, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek, Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi.

"Esnaflarımıza destek ziyaretlerimizi sürdürüyoruz"

Esnafların taleplerini de dinleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi ilçesindeki esnafların korona virüs tedbirlerine itinayla uyduklarının altını çizdi.

Güder, "Bugün bölgemizdeki esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Bayram arifesinde esnaflarımızın taleplerini dinliyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak yapabileceğimiz katkıları yerine getirebilmek için esnaf ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Malatya'mız da 20 Mart'tan itibaren kısıtlı sokağa çıkma yasakları ve özellikle insanların yoğunlukla uğramış olduğu esnafların tedbirler kapsamında tatil edilmesi ile alakalı hükumetimiz bir karar almıştı. Bunların içinde berber esnaflarımızda yer alıyordu. Yaklaşık bir haftadan bu yana berber esnafımız, müşterilerine belli kurallar çerçevesinde hizmet veriyor. Geçen hafta Malatya'mızda 3 berber esnafında korona virüs testi pozitif çıkması gündem olmuştu. Fakat şuan bizler berberleri gezdiğimizde bu pandemiye karşı tüm hijyen kurallarına uydukları ve gerekli tedbirleri aldıklarını görüyoruz. Korona virüs semptomu görünen 3 esnaf arkadaşlarımızın dışarı kaynaklı olduğunu da biliyoruz. Fakat bu virüs bizim aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir. O yüzden tedbirleri elden bırakmamalıyız. Sosyal mesafe kurallarına mutlak uymalıyız. Ramazan Bayramında getirilen sokağa çıkma yasağında evde kalmalıyız. Allah'ın izniyle bu süreci hep birlikte atlatacağız. Ben tüm esnaflarımızın Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Her daim esnaflarımızın yanında olduğumuzu da belirtmek istiyorum" dedi.

Taştepe mahallesindeki esnaf ziyaretini tamamlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Gençlik kollarının düzenlediği programa katılarak, Orduzu bölgesindeki esnaflara ve vatandaşlara maske dağıtımı yaptı. Korana virüs tedbirleri kapsamında Battalgazi Belediyesi'nin ilçede genelinde ciddi bir dezenfekte çalışması yaptığını hatırlatan Güder, esnaf ve vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

"Alınan tedbirlere uyalım, uymayanları uyaralım"

Maske dağıtımı esnasında kısa bir açıklamada bulunan Başkan Güder, "Korona virüs nedeniyle AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kollarımız ile beraber, Battalgazi'mizin en güzel mahallerinden bir tanesi olan Orduzu'muzu ziyaret ettik. Evlerindeki vatandaşlarımıza ve esnafımıza maske dağıtımını gerçekleştirdik. Yapılan bir araştırmaya göre maskenin takmanın hastalığın yayılmasına ve bulaşmasını ciddi seviyede engellediği ifade edildi. Arkadaşlarımız ile beraber her eve uğrayarak, Ramazan Bayramlarını kutladık. Pandemi şuan ülkemizde düşük seviyede izlenmekte. Sağlık açısından bu uyguladığımız tedbirler neticesinde bu başarıyı alınan tedbirlere ve bu tedbirlere uyulmasına bağlıyoruz. Tedbirlere uyalım, uymayanları uyaralım. Ülkemizde yarın Ramazan bayramı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İnşallah vatandaşlarımız bu 4 günlük sürede evlerinde kalarak, bu pandeminin yayılma oranını engelleyecekler. Bizler alınan tedbirlere uyduğumuz taktirde inşallah kısa sürede bu sayı sıfıra inecek. Tüm vatandaşlarımızın bu alınan tedbirlere önemle uymalarını rica ediyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak bizler dezenfekte çalışmalarımızı gece gündüz demeden aralıksız sürdürüyoruz. İnşallah bu hastalıktan kısa süre kurtulacağız. Bugün kapı kapı dolaşarak her eve maske dağıtan tüm genç arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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