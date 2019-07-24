Güder'den Avrupa maçına davet

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeni Malatyaspor'un Olimpija Ljubljana ile 25 Temmuz Perşembe günü 20.00'de Yeni Malatya Stadyumu'nda oynayacağı maça vatandaşları davet etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeni Malatyaspor- Olimpija Ljubljana maçının Malatya için önemine dikkat çekerek, "Öncelikle kulüp başkanımıza, futbolcularımıza, Yeni Malatyasporumuza desteği olan herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten geçtiğimiz sezon Malatyasporumuz çok güzel bir yerde ligi tamamlamış oldu. ve Avrupa maçlarına kalmış olduk. 25 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 20.00'de Avrupa maçlarına katılmak için stadımızda Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya Malatyasporumuz gelecek. Tabi Malatyaspor bizim ortak paydamız, ortak sevdamız. Biz belediyeler, yerel yönetimler olarak, halk olarak, Malatyasporumuza bugüne kadar sahip çıktık. Bundan sonra daha da sahip çıkma adına desteğimizi arttırmamız gerekiyor. İnanıyoruz ki inşallah Avrupa'da da başarılarını devam ettirecek. Önümüzdeki sezonda da iyi bir takım kuruldu. Yeni teknik direktörümüz ile inşallah biz tekrar Malatyaspor'umuzu geçen sezonda olduğu gibi, yine daha yukarılarda ilk 4'te, 3'te hatta şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için hepimizin Malatyasporumuza, sevdamıza sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı olarak Yeni Malatyaspor-Olimpija Ljubljana maçı için Malatya Stadyumunda yerini alacağını belirten Başkan Güder, taraftarları maça davet ederek, "Yerel yöneticiler olsun, mülki erkan olsun, hepimiz maçta olacağız. ve diyoruz ki, Malatyalılar, Malatyaspora sahip çıksınlar. Özellikle uluslararası bir eleme olacak. Biz orada taraftarımız ile ne kadar orada yoğun bir taraftar, kalabalığı sağlar isek, inanıyorum ki futbolcularımıza o kadar güç ve destek vermiş olacağız. Onun için tüm taraftarlarımızı Malatyamızın stadına bekliyoruz. Bizde orada olacağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA