Güder: "Aile sağlık merkezi 5 mahallemizin hizmetine sunuldu" Niyazi Mısri Mahallesinde ki muhtar evinin yerine açılan aile sağlık merkezini ziyaret eden Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, Niyazi, Şık Şık, İsmetiye, Kavaklıbağ ve Dabakhane mahalleleri sakinlerinin istifade edeceği yeni yapılan sağlık merkezinin vatandaşın...

Niyazi Mısri Mahallesinde ki muhtar evinin yerine açılan aile sağlık merkezini ziyaret eden Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, Niyazi, Şık Şık, İsmetiye, Kavaklıbağ ve Dabakhane mahalleleri sakinlerinin istifade edeceği yeni yapılan sağlık merkezinin vatandaşın istifadesine sunulmasının Malatya için güzel bir çalışma olduğunu ifade etti.

Daha önce muhtarlık evi olarak hizmet veren bina Sağlık il Müdürlüğüne devri gerçekleştirilerek Aile Sağlık Merkezi olarak hizmet vermeye başladı. Devir sonrası Aile Sağlık Merkezini ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, burada mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek mahalle sakinlerinden gelen sorun, sıkıntı ve talepleri dinledi. Başkan Güder, toplantıda Battalgazi ilçesi için imar çalışmalarının önemine vurgu yaparak, imar çalışmalarının uzun soluklu çalışmalar olduğunu kaydetti. Başkan Güder, Battalgazi'yi daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için göreve geldiklerini ilk günden itibaren canla başla çalıştıklarını söyledi.

Muhtarlık binası sağlık merkezine dönüştürüldü

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Niyazi Mahallesi'nde bulunan ve 4 muhtarın ortak kullandığı muhtarlık binasının yerine açılan Sağlık Merkezi'ni de ziyaret etti. 5 mahallenin yararlanacağı Sağlık Merkezi konusunda yoğun talep aldıklarını vurgulayan Başkan Güder, sorunun çözümü noktasında Sağlık İl Müdürlüğü ile koordineli olarak hareket ettiklerinin altını çizdi. Sağlık Merkezi'nin çevre düzenlemesi konusunda birim müdürlerine talimat veren Başkan Güder, vatandaşa hizmet noktasında canla başla çalıştıklarını kaydetti.

"Takdire şayan bir başkanımız var"

Sorunların yerinde tespiti açısından Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in ziyaretlerinin önemine değinen Şık Şık Mahallesi Muhtarı Ertan Küçük, "Öncelikle Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e mahallemiz adına teşekkürü bir borç biliyoruz. Başkanımız her daim yanımızdalar. Mahallemizde oluşabilecek sıkıntıları yerinde görmek ve çözmek için yaptığı toplantılar, vatandaşlarımız adına çok çok önemli. Takdire şayan bir başkanımız var. Başkanımız zaten bizden birisi" şeklinde konuştu.

"Osman Güder başkanımız aileden birisi"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in aileden birisi olduğunun altını çizen Niyazi Mahallesi Muhtarı Nilgin Tekatlı, "Osman Başkanımızı zaten söylemeye gerek yok, kendisi aileden biri. Niyazi Mahallesi sakinleri ve muhtarı olarak Belediye Başkanımıza bir sebepten dolayı teşekkür ediyorum. Olayları yerinde tespit ederek müdahale yapabilen belediye anlayışı ve hizmeti muhtemelen sadece bizim başkanımıza aittir" ifadelerine yer verdi.

"Güzel hizmetler yapılıyor"

4 mahalleye ait muhtarlık binasının aile sağlık merkezine dönüştürülmesinden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini ileten Kavaklıbağ Muhtar Ekrem Tur ise, "Milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın emeğiyle yapılan 4 mahalleye ait muhtarlık binamız Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in takdirleriyle sağlık ocağına çevrilmesinden dolayı çok memnun olduk. Güzel bir hizmet oldu, olmaya da devam ediyor. Şeyh Edebali'nin Osmangazi'ye söylediği gibi 'Ey oğul! İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözünü kendisine şiar edinen Başkanımız Osman Güder'e ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah burada sağlık sıhhat bulurlar. Çevre mahallemizdeki sakinlerimizde Allah sağlıklı sıhhatli yaşamayı nasip etsin" şeklinde konuştu.

"Sağlık merkezimizden 5 mahalle istifade edebilecek"

Aile sağlık merkezini konusunun kanayan yaraları olduğunu ifade eden Dabakhane Mahalle Muhtarı Muharrem Naci, "30 Yıldır muhtarlık yapıyorum. Bu aile sağlık evi bizim yıllardır kanayan yaramızdı. Bizim mahallemizin bağlı bulunduğu Sağlık Ocağı, sancak mahallesinde bulunuyordu. Yaşlılarımız özellikle oraya gidemiyordu. Burada ki muhtar arkadaşlarımız muhtarlık evlerinden feragat ederek, burayı bir sağlık evine dönüştürmeleri önemli bir gayretti. Hem muhtar arkadaşlarımıza hem de Battalgazi Belediye'mize ben teşekkür ediyorum" derken, İsmetiye Mahallesi Muhtarı Turan Kılavuz ise "Bu aile sağlık evine gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Buradan kalkıp Çavuşoğlu'na gidiyorduk. Artık oraya gitmemize gerek kalmıyor. Niyazi Mahallemiz de açılan aile sağlık merkezimiz de 5 mahallemiz birden istifade edecek. Battalgazi Belediye Başkanım Osman Güder ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İmar konusu Battalgazi için çok büyük önem arz ediyor"

Battalgazi için imar konusunun önemine değinen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "İmar konusu ilçemiz için çok çok önem arz eden konuların başında yer alıyor. Battalgazi'de şuan boş alanımız pek yoktur. Bu yüzden de dönüşüm oluştururken ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Battalgazi'miz nitelikli olarak sürekli göç veren bir merkez ilçe konumunda. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Battalgazi'mizi planlamamız gerekiyordu. Bu planlama çerçevesinde Çevreyolunun alt kısmının imarını yapmak için çalışmalarımıza başladık. Öncelikli olarak Tandoğan, Yıldıztepe, Taştepe, Göztepe ve Şehit Fevzi mahallelerimize neler yapabileceğimizin çalışmalarını yaptık. Özellikle bu mahallelerimiz biraz daha sıkışık ve küçük parsellerden oluşmaktaydı. İmar çalışmaları buralarda daha çok öncesinden başlatılmıştı ama bir sonuca ulaşamamıştı. Şimdiki aşamalarda ise İmar ile yapmış olduğumuz çalışmalar bize sonuç vermedi. Nedeni ise parsellerin küçük olması ve ada bazlı çalışmalar yapıldığında, birçok insanın ortak hareket etmemesi bu noktada işi zora sokuyor. Ancak bazı bölgelerimiz ve etrafında ki alanlar da 25 bin dönüme yakın bir alanda imar çalışmasını bitirme aşamasına getirdik. Bu çalışmalar tabi ki kısa vadeli çalışmalar değil, biraz zaman isteyen çalışmalar. Bizler Battalgazi'yi yaşanılabilir bir ilçe haline getirmek için çaba sarf diyoruz" dedi.

Vatandaşlara bir telefon kadar yakın olduklarını da hatırlatan Başkan Güder, "Bizler göreve geldikten sonra mahallemizdeki Aile Sağlık Merkezi eksikliğini bizlere iletmiştiniz. Fedakarlık göstererek muhtar evinizin yerine bir aile sağlık merkezi yapılması talebinizi bizlere ilettiniz. Battalgazi Belediyesi olarak kendi olanaklarımızla buranın aile sağlık merkezi olması için üzerime düşeni yaptık. Tabi ki sağlık her şeyin başı. İnsanın sağlığı olmayınca diğer var olan şeyler bir anlam kazanmıyor. Şuan vatandaşımıza hizmet veren bu sağlık merkezini sizlerle birlikte gezdik. Çok güzel bir nezih ortam olmuş. Şunu da belirtmekte fayda var. Sağlık alanında ülke olarak çok güzel çalışmalara imza attık. Dünya'da şuan yaşanan pandemi sürecini en iyi yöneten iki ülkeden biri olmamız bizlere gurur veriyor. Vatandaşın sorun ve sıkıntılarını biz ulaştırma anlamında bir telefon kadar biz size, sizde bize yakınsınız. Böyle hizmetler için bizler muhtarlarımızın ve vatandaşımızın emrindeyiz. Hep beraberce güzel günleri bu millete yaşatmak için çaba sarf edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA