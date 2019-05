AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine sahip çıkacaklarını belirterek, "Güçlü ve büyük Türkiye idealine sonuna kadar sahip çıkacağız. Bunun için de her birimiz kendimizi en iyi şekilde yetiştireceğiz. Dünyanın bütün unsurlarıyla mücadele edebilecek, teknolojide, sanatta, edebiyatta, bilimde, her alanda en ileride olacağız ve üniversite yıllarımızı da inşallah bunun için aynen fidanların yetişmesi için gereken bir zemin gibi bir zaman gibi üniversite tahsilimizi de bir imkan olarak kabul edeceğiz." dedi.

Kurtulmuş, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde Marmara Genç Vizyon Kulübü ve Hukuki Gelişim Kulübü iş birliği ve Üsküdar Belediyesi desteğiyle bu yıl 8'incisi düzenlenen "Geleneksel Marmara Üniversitesi Birlik ve Beraberlik İftarı" programına katıldı.

Burada konuşan Kurtulmuş, ramazanın bereketini ve feyzini hep beraber yaşadıklarını, ramazanın verdiği maneviyatı gönüllerde ve yüzlerde hep birlikte gördüklerini söyledi.

Allah'tan ramazandan hakkıyla istifade edenlerden olmayı ve ramazanın kalp gözü uyanıklığıyla dünyanın bütün meselelerini ferasetle kavrayabilmeyi mümkün kılmasını dileyen Kurtulmuş, iki konuya değineceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Birincisi bizim kendimizin, Türkiye'nin ve her birinizin kendinizin farkına varmanız ve kıymetinizi bilmenizdir. Allah'a çok şükür, Türkiye çok farklı sınamalarla çok farklı meydan okumalarla karşı karşıya kalmasına rağmen büyük bir ülkedir, güçlü bir ülkedir. Bu ülkenin gücünden istifade edebilmek için elimizdeki en büyük anahtar birliğimiz, beraberliğimiz, dirliğimiz ve kardeşliğimizdir. Çok şeyimiz ortaktır. İşte şu ramazan sofralarını görüyoruz. İnançlarımız birdir, Allah'ımız birdir, Peygamberimiz birdir, ibadetlerimiz birdir, milletimiz birdir, bayrağımız birdir, bizim tarihi şuurumuz birdir, geçmişimiz birdir, hiç şüphemiz yok ki geleceğimiz de birdir, geleceğimiz de beraberdir."

Kurtulmuş, Türkiye'nin daha ileriye gidebilmesi için bu birlik ve beraberliği bozacak hiçbir şeye imkan ve fırsat vermeyeceklerinin altını çizerek, herkesin Türkiye ortak paydasında buluşacağını ifade etti.

Güçlü Türkiye'yi, büyük Türkiye'yi oluşturabilmenin ve daha ileriye gidebilmenin anahtarının da gençlerin elinde olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Her birinizin hangi branşta okuyor olursanız olun, üniversitenin hangi biriminde faaliyetlerinizi sürdürüyor olursanız olun çok güçlü bir şekilde kendinizi hazırlamanız lazım. Dünyanın bütün gençleriyle, bütün yaşıtlarınızla rekabet edebilecek hem bilgi donanımına sahip olmanız hem bireysel becerilere sahip olmanız hem ahlaki faziletlere sahip olmanız dünyanın gözle görülür, elle tutulur en büyük üstünlüğüne sahip olmanız lazım." diye konuştu.

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını, imkanların bulunduğunu ve bunların giderek arttığını belirten Kurtulmuş, bu imkanların hepsinin gençlerin güçlü olması, kendilerini geleceğe çok daha iyi hazırlayabilmeleri için olduğunu dile getirdi.

"Tarihten aldığımız şuurla daha güzel bir Türkiye'yi siz kuracaksınız"

Numan Kurtulmuş, programa katılan gençler arasından, geleceğin en iyi hukukçularının, doktorlarının, sanat, bilim ve spor insanlarının, her alanda yetişecek fevkalade mükemmel insanların çıkacağını belirterek, "Tarihten aldığımız şuurla, geçmişten aldığımız birikimle bugün sahip olduğumuz imkanlarla çok daha güzel bir Türkiye'yi siz kuracaksınız. Türkiye her alanda öncü insanlarla, öncü gençleriyle daha da ileriye gidecek. Allah yolunuzu açık etsin. Birliğinizin, dirliğinizin, kardeşliğinizin kıymetini bilin." şeklinde konuştu.

"Allah muhafaza hemen yanı başımızdaki ülkelere bakın, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin kaybolduğu yerde bırakın böyle güzel dostluk ve kardeşlik sofralarını, insanların hayatta kalmalarının bile ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz." diyen Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu birliğe, beraberliğe, kardeşliğe sahip çıkacağız. Güçlü ve büyük Türkiye idealine sonuna kadar sahip çıkacağız. Bunun için de her birimiz kendimizi en iyi şekilde yetiştireceğiz. Dünyanın bütün unsurlarıyla mücadele edebilecek, teknolojide, sanatta, edebiyatta, bilimde, her alanda en ileride olacağız ve üniversite yıllarımızı da inşallah bunun için aynen fidanların yetişmesi için gereken bir zemin gibi bir zaman gibi üniversite tahsilimizi de bir imkan olarak kabul edeceğiz. Allah yardımcınız olsun, hepinize üstün başarılar diliyorum."

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in ve Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar'ın da selamlama konuşması yaptığı programda Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan da yer aldı.

Kaynak: AA