Güçlü Türkiye'yi İstemeyenler Var"

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, "Bu stratejik lokasyonda güçlü olan bir Türkiye'nin, yani masaya yumruğunu vuran bir Türkiye'nin varlığını istemeyenler var." dedi.

Köktaş, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığı tarafından bir restoranda düzenlenen toplantıda, çok önemli bir seçim geçirileceğini söyledi.

Türkiye'nin stratejik olarak çok önemli bir konumda bulunduğuna işaret eden Köktaş, "Bu stratejik lokasyonda güçlü olan bir Türkiye'nin, yani masaya yumruğunu vuran bir Türkiye'nin varlığını istemeyenler var. Bizim bu gücü elde etmemiz için bu seçimden de zaferle çıkmamız gerekiyor. Ekonomik olarak kendi ayaklarımızın üzerinde durmamızı istemeyenlere inat, ekonomisiyle bölgesinde güçlü Türkiye'yi istemeyenler oldukça biz seçimlerden galip geleceğiz. Türkiye'yi daha güçlü hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Çarşamba Belediye Başkan adayı Halit Doğan da 31 Mart yerel seçimlerinde en yüksek oyu almak için çalışacaklarını belirtti.

Çarşamba'da Cumhur İttifakı'nın çok güzel örneğini sergilediklerini dile getiren Doğan, "Yerel seçimlerde de bu güzel birlikteliği sürdürmek ve en yüksek oyu almak için her birimize çok büyük görev düşüyor. Gece gündüz demeden çalışarak Çarşamba'da en yüksek oyu alarak seçimi kazanmak istiyoruz." dedi.

AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden ise davaya gönül vermiş bütün neferleriyle gecelerini gündüzlerine katarak çalışacaklarını ve Çarşamba'da alınmış en yüksek oyu alarak Cumhur İttifakı'nı taçlandıracaklarını kaydetti.

MHP Çarşamba İlçe Başkanı Kemal Düzgün de 16 Nisan referandumuyla başlayan Cumhur İttifakı adına bu seçimde de en yüksek oyu alacaklarına inandığını belirterek, "Rehavete kapılmadan hep birlikte el birliğiyle seçim sahasında elimizden gelen tüm katkıyı sağlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA