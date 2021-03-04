Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, "Kadının önemli yerlerde bulunması sadece aldığı eğitimle, onun zekası ve donanımıyla açıklanacak bir şey değil, eşit şartlara sahip olmasıyla eğitime iş dünyasına eşit ulaşımıyla mümkün." dedi.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, "Kadının önemli yerlerde bulunması sadece aldığı eğitimle, onun zekası ve donanımıyla açıklanacak bir şey değil, eşit şartlara sahip olmasıyla eğitime iş dünyasına eşit ulaşımıyla mümkün." dedi.

Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi kapsamında İş Hayatında Kadın paneli gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, toplumda kadın mentorluğunda çok kıymet verdiğini belirtti.

Tüm dünyanın yarısı kadın iken, kadının ayrımcılığa uğradığı bir ortamın hiçbir şekilde kalkınma ve zenginleşmeye yol açamayacağını ifade eden Dağ, "Gelişmiş toplumlarda, kalkınma ile ilgili süreç değerlendirildiğinde kadının eşit fırsatlara ve söz hakkına sahip olduğunu görüyorsunuz. Kadının önemli yerlerde bulunması sadece aldığı eğitimle, onun zekası ve donanımıyla açıklanacak bir şey değil, eşit şartlara sahip olmasıyla eğitime iş dünyasına eşit ulaşımıyla mümkün." diye konuştu.

Dağ, kadının eğitiminin dönüştürücü gücünün önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kız çocukları eğitimden kopuyor. Dijitalleşme bize aslında çok önemli bir fırsat veriyor. Devlet politikalarıyla bunun desteklemesini çok kıymetli buluyorum. Türkiye'nin dünyadaki birçok gelişmiş ülkeden bu anlamda daha hızlı refleks verdiğini düşünüyorum. Kadınlar salgın sürecinde her yükü omuzlarına aldı. Kadınlar ister evden ister ofisten çalışsın, hem okulu desteklemek, hem evdeki süreçleri yürütmek, hem de psikososyal bütün yükü taşımak zorunda kaldı."

Kadının karar mekanizmasında yer almasının önemine işaret eden Dağ, "Kurumum adına şunu söyleyebilirim, yüzde 85'leri bulan kadın çalışan ve yüzde 74'leri bulan kadın yönetici oranı ile mucizevi bir işe imza atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kadınlar her alanda ısrarla 'Ben varım' demeli"

Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk ise kadınların her alanda ısrarla "Ben varım" demesi gerektiğini belirterek, "İnsana yönelik projeler oluşturmaya başladık, ilki temiz tuvalet kampanyasıydı sonrasında da birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik." dedi.

"Kadın Gücü" projesiyle akaryakıt istasyonlarında 74 ilde kadınların çalıştığını ifade eden Öztürk, kadın çalışanlara karşı çıkan bayilerin bile kadın çalışan sayısını artırdığını söyledi.

Öztürk, kendisine başta bu alanda "Kadın çalışır mı?" denildiğini aktararak, kadının girdiği her alanda başarılı olacağını söyledi.

"Kadın erkek konusunda eşitsizlik olmadığını düşünmeye başladım"

Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp da kadın erkek konusunda eşitsizlik olmadığını düşünmeye başladığını belirterek, "Ne kadar eşitsizlik olduğunu söyleyip bu iddia ortaya koyarsak konunun bu tarafa eğileceğini düşünüyorum. Kadınların pratik zekası, yaratıcı çözümleri, farklılıkları iş hayatında, sosyal hayatta ve evde yadsınamayacak şekilde ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Erkekler tarafından da aksi bir söyleme rastlanılmaması gerektiğini ifade eden Özalp, kadınların iş hayatında etkin bir şekilde çalıştığını kaydetti.

Özalp, online toplantıların da katkısıyla çalışmanın yakın gelecekte kadınlar için daha rahat olabileceğini anlatarak, "Erkek domine sektörde çalışan bir kadınım. İlk başta dinlemeyi tercih ettim ve fikirlerimi kendime sakladım, artık bu yolun geçerliliğini yitirdiğini düşünüyorum. Daha cesaretli şekilde fikirlerimizi şekillendirmeliyiz." dedi.

Şirkette pozitif ayrımcılık yapılmasına gerek kalmadığını belirten Özalp, Yönetim Kurulu'nun 3 erkek, 2 kadından oluştuğunu ve çeşitli konularda kadınları her zaman desteklediklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt