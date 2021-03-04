Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, "Avrupa'nın en büyük tarımsal gücü olmamızda kadınlarımızın emeği var. Üreten kadın, büyüyen Anadolu demek. Türkiye'de toplam istihdamın yüzde 30'unda, tarımsal istihdamın yüzde 50'sinde kadın var." dedi.

Işıkgece, Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen "Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi" kapsamında gerçekleştirilen "Siyasette Kadın" panelinde konuştu.

Türkiye için tarım ne denli önemliyse kadınların da tarım için o kadar önemli olduğunu belirten Işıkgece, "Küçük bir bebeğin büyümesinden koca bir ülkenin büyümesine kadar her aşamada bir kadın eli var. Avrupa'nın en büyük tarımsal gücü olmamızda kadınlarımızın emeği var. Üreten kadın büyüyen Anadolu demek. Türkiye'de toplam istihdamın yüzde 30'unda, tarımsal istihdamın yüzde 50'sinde kadın var." ifadelerini kullandı.

Tarımda sürdürülebilirliği sağlamada en önemli rolü kadınların üstlendiğini aktaran Işıkgece, "Hem işletmenin hem ailenin hem de üretimin çekirdeği, aileyi üretime bağlayan yapı taşları kadınlar. Bakanlık olarak bunun farkındayız projelerin seçim aşamasında, hayvancılık işletme ve pazarlama ile çiftlik faaliyetleri yatırımları için ilave puanlar vererek onların öne çıkmasını sağlıyoruz. Tarımda kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi adına eğitim ve destekler veriyor sektörde kadın istihdamını artırmak için önemli projeleri yürütüyoruz." diye konuştu.

Işıkgece, sektördeki fırsat eşitliğinin hayatın gerçeği olana kadar kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yapacaklarını belirterek, "Bundan gurur duyuyoruz. Anadolu bizim gözbebeğimiz. Ülkemiz bizim her şeyimiz. Bizi en üst seviyeye taşıyacak, bize destek olacak, ülkemizin çalışma alanlarının her aşamasında elini taşın altına koyacak kadınlarımız. Bütün saygıdeğer, azimli, yaratıcı ve pozitif kadınlarımızı selamlıyorum. 8 Mart hepimize kutlu olsun. "dedi.

"Pandemi sonrasında ofislere sadece erkekler dönmemeli"

Zirve kapsamındaki "İş Hayatında Kadın" panelinde konuşan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de 8 Mart Kadınlar Günü'nün farkındalık yaratması açısından önemli olduğunu belirterek, "Firma olarak bu sene 6. senemize girdiğimiz Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ni yürütüyoruz ve her geçen gün de büyüyor. Mühendisliği tercih eden kadınlara gerçekten iyi bir mühendis olabileceklerini söylüyoruz. Dünyada bu mesleği seçenler yüzde 16 civarında, çok az. Sadece eğitim değil bu projeye başvuranları iş bulma, yabancı dil öğrenme, tecrübe edinme gibi her alanda destekliyoruz." dedi.

Özdemir, kadın istihdamının önemine ilişkin, "Projede Türkiye'nin iyi bir mühendis kızı olabilirsin ama aynı zamanda bu toplumdan aldığını geri vereceksin, duyarlı olacaksın, iyilik yapacaksın diyoruz. Biz kadınların yönetici olmasını da istiyoruz. Üst düzeylerde ve diğer alanlardaki bu ekosistemi geliştirmek istiyoruz. Kadınlara fırsat verilmesi, denenmesi için teşvikler olmalı. Sadece burs vermek ve proje üretmek değil, kendimize de bunu uygulamamız gerekiyor. En önemli şey iş bulmak." diye konuştu.

Kadın istihdamının sadece Türkiye değil dünyanın da konusu olduğuna dikkati çeken Özdemir, "Şu anda 50 binin üzerinde çalışanımız var, kadın oranımızı yüzde 10'dan 12'ye çıkardık. Ama mühendislikte yüzde 17,4'teyiz şu anda. Dünya ortalaması yüzde 16 ve biz üstündeyiz. Pandemi sonrasında ofisler sadece erkeklerin geri döneceği yerler olmamalı. Çok büyük kazanımlar elde ettik fırsat eşitliğinde ama pandeminin etkileri çok büyük oldu. Bu kazanımları pandemi sonrasında da kaybetmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

"Kadınlarımız el ele olunca ekonomide daha çok yer alacak"

Demsa Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan da yakın zamanda yaptıkları e-ticaret web sitesi projelerine değinerek, "Burada sadece kadın üreticilerimizin ürünleri olsun istedik. Yerelden gelen kadınlarımızın ürünleri de olacak ve global anlamda marka olmuş kadınların da ürünleri olsun dedik. Böyle yola çıkarak kasım ayında bu e-ticaret sitemizi hayata geçirdik ve kısa sürede 36 ilimizden yaklaşık 9 bin ürünü olan üretici ve girişimci kadınlarımızın ürünleri oluştu. Mart itibariyle yurt dışına da Türk kadınlarımızın ürünlerini satan bir platform olmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Çetindoğan, söz konusu projede üretici kadınların şehirlerini ziyaret ederek iç turizme destek olmayı da hedeflediklerine değinerek, "Örneğin, Çanakkale'den bir cam ürünü aldığınızda o ürünü alırken Çanakkale hakkında kısa bir tanıtım videosu gösteriliyor size. Akabinde ilgi çekerse ilgili seyahat acentesi linkine geçip anında program yapıyorsunuz. Hem üreticinin atölyesini hem de şehri ziyaret ediyorsunuz. Türk kadınının el emeği göz nuru ürünlerinin hem yurt içinde hem de dışarda satışlarının olacağına gönülden inanıyoruz, bu amaçla yola çıktık. Kadınlarımız el ele olunca ekonomide daha çok yer alacak." diye konuştu.

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli de, "Kadınların yönetici kimliği ile aynı anda birçok şeyi düşünebiliyor, yönetiyor ve sonlandırabiliyor olması iş dünyasında olumlu bir özellik. Biz bunun faydalarını her daim yaşıyoruz. Kadınların iç güdüsüne ve öngörüsüne de inanıyoruz. Kadınlar her şeyi kucaklayandır. Sadece kadınların çalıştığı fabrikalarımızın olması hayalimizdi ve gerçekleştirdik. Kadınların iş gücü ve sorumluluk zihniyetleri bir şirketi nasıl üst konuma çıkarıyor bunu görelim istedik." dedi.

Şirketlerindeki kadın çalışan oranının sevindirici seviyede olduğunu anımsatan Sürmeli, "Tüm gruplarda oranımız yüzde 25'lerde. Yönetici kadın sınıfında bu oran yüzde 35'lerde. Üst kademe yönetim katına çıkıldığında da yüzde 40'ların üzerinde rakamlara sahibiz. Her 2 yöneticiden biri kadın anlamına geliyor bu. Her alanda finans, Ar-Ge, fabrika müdürleri, tasarım, ajans, mühendislik gibi birçok alanda kadınlarımız var. Bu hem bizim için hem de bizim gibi bir Anadolu şehri firması için çok önemli." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu