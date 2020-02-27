Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları buluşuyor

27.02.2020 16:45 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:51

Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin güçlü kadınlarını bir araya getiren "2. Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi" 2 Mart 2020, Pazartesi Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleşecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açılış konuşmasıyla başlayacak Zirve'de, kadının toplumdaki yeri ve önemi, Türkiye'nin güçlü kadınları tarafından masaya yatırılacak.

İş ve siyaset dünyasından çok sayıda kadını ağırlayacak olan Zirve, 8 Mart Kadınlar Günü öncesinde Türkiye'nin güçlü kadınlarını aynı platformda buluşturacak. '2. Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nde 'İş Hayatında Kadının Gücü', 'Sanatta Kadının Gücü', 'Sporda Kadının Gücü' ve 'Anadolu'da Güçlü Kadınlar' oturumları gerçekleştirilecek.

Kaynak: Bültenler