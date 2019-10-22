22.10.2019 09:50

"Güçlü Sivil Toplum, Etkin Doğa Koruma" projesi kapsamında Hatay'da eğitim verildi.

Antakya Doğa Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Samim Kayıkçı, yaptığı yazılı açıklamada, Doğa Araştırmaları Derneği tarafından yürütülen projenin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca uygulanan, Küresel Çevre Fonu (GEF) Küçük Destek Programı (SGP) tarafından finanse edildiğini anlattı.

Projenin, Antakya Doğa Sanat ve Turizm Derneği, Doğa Araştırmaları Derneği, Doğu Akdeniz Araştırma Derneği, Koza Dağcılık Kültür-Sanat ve Spor Kulübü Derneği, Toy Gençlik Derneği ile hayata geçirildiğini ve bu kapsamda eğitimlerin Hatay'da devam ettiğini kaydeden Kayıkçı, şöyle devam etti:

"Antakya Doğa Sanat ve Turizm Derneği organizasyonunda katılımcılarla gerçekleştirilen eğitimlerin ilk gününde ülkemizin ve ilimizin eşsiz biyolojik zenginliği, bu zenginliğin nasıl korunacağı ve gelecek nesillere nasıl aktarılacağı, nesli tehlike altında olan türlerin izleme metotları, elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında eğitimler yapıldı. Bunun yanında ülkemizde ve ilimizde yapılan izleme ve koruma çalışmaları ile ilgili bilgiler paylaşıldı."

Toplam 4 gün sürecek eğitim kapsamında Samandağ ilçesinde de doğa çalışmaları yaptıklarını kaydeden Kayıkçı, eğitim kapsamında kıyı alanları ve savunucuk konularını da işleyeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA