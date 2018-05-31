Güçlü Meclis ve Güçlü İktidarla Türkiye Şaha Kalkacak"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile özellikle işlerin hızlı yürümesi ve etkin yürümesi noktasında, güçlü meclis ve güçlü iktidarla Türkiye şaha kalkacak." dedi.

Tüfenkci, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdulkadir Akgül ile beraber Batalgazi Belediyesini ziyaret etti.

Bakan Tüfenkci, burada yaptığı açıklamada, bakanlığı boyunca her zaman esnaf ve sanatkarlarla iç içe olduğunu kaydetti.

Esnaftan gelen önerilere her zaman kapılarını açık tuttuklarını dile getiren Tüfenkci, "Biz esnaf camiasına inanıyoruz. Esnafın Türkiye'nin, ekonominin de bel kemiği olduğuna inananlardanız. Hükümet olarak iktidara geldiğimizden beri esnaftan yana tavrımızı koyduk. Hatırlayın 2002'de esnafın kullandığı kredilerin faizleri yüzde 47'lerdeydi, şimdi yüzde 4-5'lere düştü." diye konuştu.

Tüfenkci, gelen talep doğrultusunda geçen iki yılda borç yapılandırmalarına gittiklerini anımsatarak, bu sayede hem kooperatifleri hem de esnafı rahatlattıklarını anlattı.

Oluşturulan fonları doğru yönetimlerle tekrardan esnafa kazandırmanın yollarını aradıklarını ve bu yaptıklarının ciddi bir çalışma olduğunu belirten Tüfenkci, "AK Parti iktidara gelmeden önce 63 binden biraz daha fazla esnaf bu kredileri kullanabiliyordu. Şu anda 468 binlere ulaşmış vaziyette. Bazıları bunu eleştirmek için kullanıyor, 'Esnaf borç batağında, onun için kredi alıyor' deniyor. Hayır, esnaf ne zaman dara düşse arkasında sizler varsınız. İlk etapta akla gelen sizlersiniz. Ben sizlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile özellikle işlerin hızlı ve etkin yürümesi noktasında, güçlü meclis ve güçlü iktidarla Türkiye şaha kalkacak. Esnafımız da bu anlamıyla büyüyen Türkiye'den payını alacak. Esnaflarımız rekabette dezavantajlı kesim, dolayısıyla biz esnafımızı desteklemeye devam edeceğiz. Bunun için bir senden bir benden dedik. Ne yaparsak yapalım esnaf için yaptığımız azdır."