Güçlü Kamu Maliyesi ve Bankacılık Sistemine Kararlılıkla Devam Edeceğiz"
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal, "Önümüzdeki dönemde, ekonomi politikalarında yapısal reformun, güçlü kamu maliyesi ve bankacılık sisteminin olduğu çerçeveye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal, "Önümüzdeki dönemde, ekonomi politikalarında yapısal reformun, güçlü kamu maliyesi ve bankacılık sisteminin olduğu çerçeveye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com