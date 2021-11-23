"GÜÇLÜ KADINLAR, GÜÇLÜ TOPLUMLAR İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2016 yılında Türkiye'de bir ilke daha imza atarak başlattığı 'Ulaşımda Kadınlara Pozitif Ayrımcılık' uygulaması kadınlar başta olmak üzere tüm Eskişehirliler tarafından büyük takdir topluyor. Uygulama sayesinde kadınlar saat 22. 00'den sonra tüm otobüs hatlarında durak beklemeksizin istedikleri yerde otobüslerden inebiliyorlar.

Büyükşehir Belediyesi, ülke genelinde meydana gelen kadına şiddet, taciz ve tecavüz olaylarına karşı Türkiye'de bir ilke daha imza atarak başlattığı 'Ulaşımda Kadınlara Pozitif Ayrımcılık' uygulamasına devam ediyor. 2016 yılında 3 hatta pilot uygulama olarak başlayan, 2017 yılında ise tüm hatlarda geçerli olan bu projede kadın yolcular 22. 00'den sonra otobüslerden durak beklemeksizin istedikleri yerde inebiliyor.

Uygulamanın ilk kez Eskişehir'de hayata geçtiğini belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise her 25 Kasım'da olduğu gibi bu yıl da bu uygulamayı bir kez daha hatırlatmak istediklerini ifade etti. Büyükerşen "Neredeyse her gün bir kadın cinayeti işlenir oldu. Artık ne yazık ki tepki göstermek bu olayların önüne geçmemize yetmiyor. Devletin ilgili kurumları kadın cinayetlerini önlemek için radikal kararlar almalı ve bunları derhal uygulamaya koymalıdır. Bizler de yerel yönetimler olarak kadınlara pozitif ayrımcılık tanıyacağımız uygulamalar ve projeler geliştirmeliyiz. Eskişehir'de bunu Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezimiz ve Eşitlik Birimimizin çalışmaları ile yapmaya çalışıyoruz. Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezimizde kadınlara ücretsiz olarak psikolojik, hukuki ve sağlık alanında danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ayrıca kadınları güçlendirecek eğitim ve seminerlerimiz aralıksız devam ediyor. Pandeminin de araya girmesiyle bu eğitimlerimizi ve desteklerimizi online ortamlara taşıdık. Bunun yanı sıra 2016 yılında Ulaştırma Daire Başkanlığımızın Eşitlik Birimi ile ortaklaşa hayata geçirdiği uygulama sayesinde kadınlar saat 22. 00 sonrası otobüslerden durak beklemeksizin istedikleri yerde inebiliyorlar. Bu uygulamanın diğer kentlerimizde de başladığını olması bizleri son derece sevindiriyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak 'Güçlü kadınlar, güçlü toplumlar' mottosuyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Uygulamadan son derece memnun olduklarını ifade eden kadın yolcular ise Başkan Büyükerşen ve ekibine bu uygulama dolayısıyla teşekkür ettiler.

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