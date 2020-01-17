Güçlü Çin verileriyle Asya borsaları artıda kapandı

17.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 17.01.2020 11:28

– ABD ve Çin ticaret anlaşmasıyla destek bulan Asya piyasaları, Çin'den gelen verilerle haftanın son işlem gününü artıda tamamladı.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında uzun bir süredir beklenen ticaret anlaşmasının imzalanmasının ardından, Morgan Stanley'den gelen güçlü rakamlarla Wall Street de Perşembe gününü artıda tamamladı.

ABD'li yatırım bankası, şirketin net karı 2019'un dördüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27 artışla 10.9 milyar dolara yükseldiğini duyurdu. Aynı dönemde, Morgan Stanley'nin net gelirleri de yüzde 46.2 artarak 2.2 milyar dolara ulaşırken, seyreltilmiş hisse başına karı da 0.8 dolardan 1.3 dolara yükseldi.ABD piyasalarında gün içinde gözlenen iyimserliğin kapanışta da devam etmesiyle;Dow Jones yüzde 0.92,S&P 500 yüzde 0.84,Nasdaq yüzde 1.06 artıda kapandı.Çin'den gelen güçlü verilerle, Asya piyasalarında da gün sonunda kazançlar izlendi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre Çin ekonomisi 2019'da beklentilere paralel olarak yüzde 6.1 büyüdü. Buna ek olarak, Çin sanayi üretimi de Aralık'ta yüzde 6.9 artarken, aynı dönemde perakende satışlar da 41,169.9 milyar yuana ulaştı. Online perakende satışlar da 2019'da yıllık bazda yüzde 16.5 yükselerek 10,632.4 milyar yuan olarak hesaplandı.Söz konusu güçlü Çin verileriyle Asya piyasalarında gün sonunda;Nikkei 225 yüzde 0.49,Kospi yüzde 0.25,Shanghai Composite yüzde 0.25,Shezhen Composite yüzde 0.30,S&P/ASX yüzde 0.46 yükselirken,Hang Seng yüzde 0.08 düştü.Pekin ve Washington arasındaki ticaret anlaşmasının küresel belirsizliği hafifletmesinin ardından Avrupa piyasaları artıda başlarken, küresel ticarete ilişkin gelişmeler kapsamında Avrupa Birliği Ticaret Yetkilisi Phil Hogan ile ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Perşembe günü Washington'da iki ülkenin ticari ilişkilerini konuştu.Veri gündeminde de yatırımcılar Birlşik Krallık'tan gelecek olan perakende satışlar ve Euro Bölgesi enflasyon verilerini izleyecek.Avrupa piyasalarında açılışta;DAX yüzde 0.60,FTSE yüzde 0.34,CAC yüzde 0.55 yükseldi.

Dövizlerde de dolar yen karşısında yüzde 0.06 artışla 110.210 yene ulaştı. Dolar karşısında euro değişmeyerek 1.11352 dolardan işlem görürken, sterlin de yüzde 0.07 değerlenerek 1.30840 dolara yükseldi.

Kaynak: DHA

- İstanbul