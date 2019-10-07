07.10.2019 12:48

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Son 18 yılda yerli patent başvuru sayımız 18 kat artarken, patent tescil sayımız 38 katına çıktı. 2018 yılında ülkemizde, yaklaşık 10 bin yerli buluş için patent ve faydalı model başvurusu yapıldı, bu sayı 2002 yılında tüm ülke genelinde yaklaşık 400'dü." dedi.

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi tarafından organize edilen, "Güçlü Bir Ulusal Ekonomi İçin Fikri Mülkiyetin Rolü Zirvesi" İstanbul'da gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, zirvenin açılışındaki konuşmasında, Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin 2002-2018 yılları arasında gerçekleşen ekonomik büyüme ile, satın alma paritesinde, dünyanın en büyük 13'üncü ekonomisi haline geldiğini anımsatan Kacır, 10'uncu en büyük ekonomisi olması için tüm paydaşlarla birlikte çalıştıklarını dile getirdi.

Kacır, genç ve dinamik iş gücüne sahip Türkiye'nin, sanayi kapasitesini ve coğrafi avantajlarını en iyi şekilde kullanarak, yapısal dönüşüm için gerekli adımları kararlılıkla attığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sahip olduğumuz imkanlar ile müreffeh bir Türkiye yaratmak için, araştırma ve teknolojinin hayati kıymete haiz olduğuna inanıyoruz. Bugün 150 binin üzerine çıkan Ar-Ge personelimiz, bin 500'ün üzerinde özel sektör Ar-Ge ve tasarım merkezimizle, 80'in üzerinde teknoloji geliştirme bölgemizle, ülkemiz çok güçlü bir teknoloji ekosistemine sahip. Bu alanlarda faaliyet gösteren firmalarımız, bugüne kadar 30 binden fazla Ar-Ge projesini tamamlamış, halihazırda 9 binin üzerinde Ar-Ge projesini sürdürmekte.

Türkiye'de son 18 yılda Ar-Ge ekosisteminin gelişmesinin yanında, fikri sınai mülkiyet alanında da çok büyük mesafeler katedildi. Son 18 yılda yerli patent başvuru sayımız 18 kat artarken, patent tescil sayımız 38 katına çıktı. 2018 yılında ülkemizde, yaklaşık 10 bin yerli buluş için patent ve faydalı model başvurusu yapıldı, bu sayı 2002 yılında tüm ülke genelinde yaklaşık 400'dü."

"Türkiye'de teknolojik gelişmişlik seviyesini yükseltmek için büyük gayret gösteriyoruz"

Türkiye'nin 2011 yılından itibaren, Avrupa'nın en fazla marka başvurusu yapılan ülkesi konumunda bulunduğunu dile getiren Kacır, marka başvurularında, son 7 yılda olduğu gibi, 2018 yılında da 120 bini aşan başvuruyla Avrupa birinciliği pozisyonunun korunduğunu aktardı.

Kacır, tasarım başvurularında Türkiye'nin Avrupa'da ikinci, dünyada dördüncü sırada yer aldığını bildirdi.

Bakanlık olarak sınai mülkiyet haklarını, Türkiye sanayisi ve teknolojisinin gelişimi açısından stratejik önemdeki araçlardan biri olarak gördüklerini belirten Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu doğrultuda bir yandan ülkemizin sınai mülkiyet kapasitesini artırmak için çalışmalar yürütürken, diğer yandan Türk Patent ve Marka Kurumu'nu geliştirmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz. Geldiğimiz noktada uluslararası düzeyde hizmet verme yetkinliğini kazanmış durumdayız. Kurumumuzun insan kaynağı kapasitesini daha da artırmak için çalışmalarımızın sürdürüyoruz. 2018 yılında Sınai Mülkiyet Değerleme Şirketi'ni (TÜRKSMD) kurduk.

TÜRKSMD'nin istihdam ve eğitim çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu şirketimiz aracılığı ile, ülkemizde uluslararası standartlarda, sınai mülkiyet değerleme kapasitesini oluşturacağız. Başta sanayi olmak üzere, Türkiye'de teknolojik gelişmişlik seviyesini yükseltmek için büyük gayret gösteriyoruz."

Mehmet Fatih Kacır, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, Türkiye'yi yeni ve kritik teknolojilerde rekabetçi yapıya kavuşturup, küresel ligde önemli bir oyuncu haline getirme amacında olduklarını söyledi.

Dijital dönüşüm ve sanayi, girişimcilik gibi bileşenlerle ekosistemin daha etkin hale gelmesi için çalıştıklarını kaydeden Kacır, "Bu bileşenleri beşeri sermayenin dönüşümü, altyapı adımları ile destekleyeceğiz. Bütün bu alanlardaki çalışmalarımızın, ancak bir toplumsal seferberlik, 7'den 77'ye güçlü bir farkındalık ile başarıya ulaşacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Katma değerli üretimi daha fazla teşvik edeceklerini dile getiren Kacır, Türkiye'deki fikri mülkiyet altyapısı ve uygulamaya yönelik kurgusunu, ilgili bakanlıklar ve Türk Patent ve Marka Kurumu koordinasyonunda, önümüzdeki dönemde güçlendireceklerini, fikri mülkiyet alanında gerekli düzenlemeleri tamamlayacaklarını aktardı.

Kaynak: AA