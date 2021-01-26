Güçlü bir bağışık sistemi için 14 altın kural

Pandemi döneminde vücudun en çok ihtiyaç duyduğu bağışıklık sistemini kuvvetlendiren 14 kural olduğunu belirten Diyetisyen Ramle Duzcan, "Bağışıklığınızı kuvvetlendirmek için makro ve mikro besin ögelerini barındıran sağlıklı, antioksidan değeri yüksek, renk renk beslenebileceğiniz yeterli...

Pandemi döneminde vücudun en çok ihtiyaç duyduğu bağışıklık sistemini kuvvetlendiren 14 kural olduğunu belirten Diyetisyen Ramle Duzcan, "Bağışıklığınızı kuvvetlendirmek için makro ve mikro besin ögelerini barındıran sağlıklı, antioksidan değeri yüksek, renk renk beslenebileceğiniz yeterli ve dengeli tabaklar çok büyük önem taşıyor" dedi.

Koronavirüsten korunmak için uyulması gereken hijyen kurallarının yanı sıra, bağışıklık sistemini kuvvetlendiren besinlerin önemi de arttı. Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi'nden Diyetisyen Ramle Duzcan, özellikle pandemi döneminde vücudun en çok ihtiyaç duyduğu bağışıklık sistemini kuvvetlendirmenin 14 altın kuralına değindi. Duzcan, "Bağışıklık, vücudun hastalıklara karşı korunmasını sağlayan savunma kalkanıdır. Hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, vücudu zararlı maddelerden koruyan bir sistemdir. Vücudu hastalıklara karşı dirençli hale getirmek için, vücudun zararlı olarak gördüğü tüm etmenleri engellemek için güçlü bir bağışıklık sisteminin olması gerekir. Bilindiği üzere Kovid-19 süresince en çok konuşulan şeylerden biri vücudumuzun bağışıklık sistemi oldu" diye konuştu.

14 ALTIN KURAL

Bağışıklığı kuvvetlendirmek için makro ve mikro besin ögelerini barındıran sağlıklı, antioksidan değeri yüksek, renk renk beslenebileceğiniz yeterli ve dengeli tabakların büyük önem taşıdığını söyleyen Duzcan, "Beslenmede proteinlere, kompleks karbonhidratlara, Omega-3 gibi esansiyel yağ asitlerine, vitamin-mineral ve posa içeriği yüksek olan meyve ve sebzelere yer vererek besin kompozisyonunu sağlamak gerekir. Vücudun ihtiyacı olan enerjiyi sağlamak; çok düşük kalorili diyetlerden uzak durmak çok önemli. Yine paketli ve işlenmiş gıdalardan kaçınılmalı" dedi.

Diyetisyen Ramle Duzcan, sözlerine şöyle devam etti:

"Yeterli miktarda su tüketmek, güne güzel bir kahvaltı ile başlamak ve örnek protein yumurtayı kahvaltılara eklemek, yoğurt, kefir gibi probiyotik kaynaklara günlük beslenmede yer vermek, porsiyon kontrolü ile yağlı tohumları tüketmek, herhangi bir sağlık problemi yoksa beyaz çay, yeşil çay gibi antioksidan kapasitesi yüksek çayları tüketmek, yemeklere ve/veya yoğurtlara baharat eklemek, haftada 2 kez kurubaklagil yine haftada 2 kez balık tüketimine önem vermek, vitamin yetersizlikleri varsa hekim kontrolü ile takviye kullanmak, fiziksel aktivite düzeyini arttırmak, düzenli ve yeterli uyku saatleri oluşturmak, stresten uzak durmak ve sigara ve alkol tüketiminden uzak durmak bağışıklığımızı güçlü tutmak için yapabileceklerimiz arasında."

ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLİ MEYVE VE SEBZELERE YER VERİN

Güçlü bir bağışıklık için antioksidan içeriği yüksek besinlerin beslenmede yer almasını tavsiye eden Duzcan, "Antioksidanlar, besinlerde doğal olarak bulunan, oksidasyonu geciktirebilen veya önleyebilen maddelerdir. Antioksidan bakımından zengin besinler serbest radikallerin etkilerini azaltır. A, C ve E vitaminleri, D vitamini, B6, B9, selenyum, manganez, çinko, demir antioksidan etkili vitamin ve mineraller arasındadır. Aynı zamanda ORAC (Oxygen radical absorbance capacity - Serbest Radikalleri Absorbe Etme Yeteneği) serbest radikallerin ve çeşitli hastalıklara yol açabilecek maddelerin emilim kapasitesini belirten değerlerdir" diyerek ORAC değeri yüksek olan besinlerin, antioksidanlar bakımından yüksek içeriği olan besinler olduğunu belirtti.

KIRMIZI MEYVELERİN ORAC DEĞERİ YÜKSEK

ORAC değeri yüksek besinlerden bahseden Duzcan, "Siyah ahududu, goji berry, nar, böğürtlen, yaban mersini, mavi yemiş, erik, kırmızı ahududu, çilek, portakal, kiraz gibi meyveler, brüksel lahanası, enginar, ıspanak, sarımsak, maydanoz, gibi sebzeler ORAC değeri yüksek besinler arasındadır. Ayrıca; karanfil, sumak, tarçın, kekik, zencefil, zerdeçal, kimyon gibi baharatların, ceviz gibi yağlı tohumların da ORAC değerleri, dolayısıyla antioksidan özellikleri yüksektir. Besin çeşitliliğini sağlayarak antioksidan etkisi yüksek tabaklar oluşturulabilir" diyerek her vitamin ve minerale beslenmede yer vererek, vücuda ve bağışıklık sistemine yapacağı olumlu etkilerden faydalanılabileceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı