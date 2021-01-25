Güçlü bağışıklık sistemi rahim ağzı kanseriyle mücadelede önemli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Güçlü bağışıklık sistemi rahim ağzı kanseriyle mücadelede önemli

25.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 25.01.2021 09:50
Güçlü bağışıklık sistemi rahim ağzı kanseriyle mücadelede önemli

Trakya Üniversitesi (TÜ) Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hatice Kahyaoğlu Süt, güçlü bağışıklık sisteminin rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüsünü yok etmede etkili rol oynadığını bildirdi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hatice Kahyaoğlu Süt, güçlü bağışıklık sisteminin rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüsünü yok etmede etkili rol oynadığını bildirdi.

Doç. Dr. Süt, TÜ Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezince çevrim içi düzenlenen panelde, erken tanı sayesine hastalığın ilerlemeden tedavi edilebildiğini kaydetti.

Erken tanı ve tedavinin kadın sağlığı açısından çok faydalı olduğunu anlatan Süt, tarama programlarının düzenli yapıldığı ülkelerde son yıllarda yayılım gösteren rahim ağzı kanseri olgu sayısında belirgin bir düşme saptandığına dikkat çekti.

-"Erken dönemde saptayabiliyoruz"

Rahim ağzı kanserinin 30-55 yaş arası kadınlarda daha sık görüldüğünü belirten Süt, şunları kaydetti:

"Ancak genç yaştaki kadınlarda da son dönemde görülmeye başlandı. Bunun nedeni erken tanı yöntemlerinin günümüzde erken devrede kolayca tanımlanabilmesini sağlaması. Erken tanılama dediğimiz, kanserleşmeye geçmediği döneme preinvazif dönem diyoruz. Asemptomatik olduğu dönemde Smear testi ile tarama programları sayesinde bu vakaları erken dönemde saptayabiliyoruz. Günümüzün kolaylığı bu."

"Virüs alındığı gibi kanserleşme evresine geçmiyor"

Süt, rahim ağzı kanserine bir DNA virüsü olan HPV virüsünün neden olduğunu söyledi.

Virüsle mücadelede güçlü bağışıklık sisteminin önemine değinen Süt, şöyle devam etti:

"Rahim ağzı kanserine karşı güçlü bir bağışıklık sistemi önemli. Sağlıklı beslenme, vitamin destekleri özellikle günlük D vitamini ihtiyacını karşılamak çok önemli. Pandemi dolayısıyla bugünlerde evlerdeyiz. Stresten uzak durmak güçlü bir bağışıklık için çok önemli. Bağışıklık sistemi rahim ağzı kanserine neden olan HPV enfeksiyonunu yok ediyor. Bağışıklık sistemi normal olan kadınlarda rahim ağzı kanseri gelişme süresi 15-20 yıl sürebiliyor. Virüs alındığı gibi kanserleşme evresine geçmiyor. Bağışıklık sistemi zayıf kadınlarda 5-10 yıl arasında kanserleşme aşaması başlayabiliyor. Tabi bu HPV enfeksiyonunun yüzde 92'si yaklaşık 2 yıl içinde kendiliğinden kayboluyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Yaşar Cemre Kemer Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İtfaiye Instagram Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güçlü bağışıklık sistemi rahim ağzı kanseriyle mücadelede önemli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 09:56:59. #1.14#
title