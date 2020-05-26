Güçlü bağışıklık için "üzüm suyu ve pekmez" önerisi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Diyetisyeni Serap Kocaağalar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için üzüm suyu ve pekmez tüketilmesini önerdi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Diyetisyeni Serap Kocaağalar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için üzüm suyu ve pekmez tüketilmesini önerdi.

Kocaağalar, vatandaşların özellikle salgın sürecinde doğal besinler tüketmesi gerektiğini söyledi.

Bu besinlerden pekmez ve üzüm suyunun en güçlü antioksidanlar arasında yer aldığını belirten Kocaağalar, "Üzüm suyu ve pekmez A, B ve C vitaminleri, potasyum ve demir açısından oldukça zengin. Güçlü bağışıklık sistemi için bu dönemde tüketilmesinde fayda var. Bu ürünler kişileri hastalıktan korumaya yardımcı olur, yaşlanmayı geciktirir ve bağışıklık sistemini güçlendirir." dedi.

Kocaağalar, hastalıklardan korunmak için bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini vurgulayarak, "Halk arasında 'bitkisel süt' olarak da bilinen üzüm suyunun faydaları saymakla bitmez. Kanda oksijen taşıyan hemoglobin hücrelerinin oluşumunda gerekli olan demir ve potasyum açısından zengin olan üzüm suyu, toksit maddelerin atılmasına yardımcı olur. Ayrıca bu özellikleri vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar." ifadelerini kullandı.

Pekmezin ise şekere göre yüzde 25 oranında daha az enerji sağlamasının yanında demir, kalsiyum, potasyum, fosfor, magnezyum, çinko, sodyum, krom mineralleri ve B1, B2, B3 vitaminleri bakımından zengin olduğunu aktaran Kocaağalar, içerdiği antioksidanlar sayesinde kanserden korunmaya yardımcı olduğunu dile getirdi.

"Pekmez kansızlığı önler, bağışıklık sistemini güçlendirir"

Kocaağalar, pekmezin günlük beslenmede düzenli bulundurulması gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Pekmez, çocuk, gebe ve emzikli anneler, sporcular için iyi bir enerji ve besin ögesi kaynağıdır. Enerji metabolizması ve hemoglobinin yapı taşı olan demir yönünden zengindir. Pekmez kansızlığı önler, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kemik gelişimi ve sağlığının sürdürülmesi, diş sağlığı, kasların fonksiyonel özelliklerinin devamlılığı, sinirsel uyarı iletimi, metabolizmanın dengede olması ve vücutta asit-baz dengesinin kurulabilmesi için gerekli olan kalsiyum minerali yönünden zengindir."

Pekmezin üretim ve depolama koşullarına da dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Kocaağalar, şunları kaydetti:

"Geleneksel üretilen pekmezde bilinçsiz aşırı yüksek sıcaklıklarda istenmeyen bileşiklerin oluştuğu ve sağlık riskinin yüksek olduğu bilinmektedir. Oluşan serbest radikaller, birçok hastalığın ortaya çıkışını tetikleyebilir. Pekmezin depolanma koşulları da önemli. Satın aldığımız yerde gün ışığı temas edip etmediğine dikkat etmekte fayda var. Pekmezin kapağını açtıktan sonra buzdolabında tutmak gerek. Sonuç olarak pekmez alırken, aldığımız yerin doğru tekniklerle pekmez üretmesi ve üretim sonrası da depolama koşulları çok önemli."

Kaynak: AA