Güçlü Anadolu İnternet Gazetecileri Derneği kuruldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli Güçlü Anadolu İnternet Gazetecileri Derneği (GAİGAD) kuruldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, gazeteci Levent Özkurt başkanlığında kurulan dernekte, Tebessüm Dayıoğlu başkan yardımcısı, Aydın Akyürek ise genel sekreter oldu. Turgut Bozgeyik, Mehmet Torun, Salih Kaplan ve İhsan Köklü'nün kurucu üye olarak yer aldığı dernek, üye çalışmalarına da başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkurt, dünyada internet haber ciliğinin egemen olmasıyla yazılı basında da hızlı bir geçiş yaşandığını belirterek, "Geleneksel gazetecilik anlayışı yerini interaktif gazeteciliğe bırakıyor. Gaziantep olarak bu geçiş sürecine seyirci kalmadan ilimizdeki interaktif basın kuruluşlarını bu değişime hazırlamalıyız. GAİGAD olarak, internet gazeteciliği alanında güçlü markalar oluşturmak temel hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

İnternet gazeteciliğinin yaygınlaşmasının ardından bazı sorunların ve sosyal hakların gündeme geldiğini belirten Özkurt, şunları kaydetti:

"Bu konuda TBMM gündeminde olan mevcut çalışma var. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İnternet haber sitelerinin sarı basın kartı alabilmesinin önü açıldı. Tabi bu yeterli değil. Bu alanda çalışan meslektaşlarımızın diğer sosyal hakları ve haber sitelerinin denetimi hususunda birçok detay var. Dernek olarak yasal düzenlemeleri takip ederek, ilimizde doğru şekilde uygulanması için bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapacağız."

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