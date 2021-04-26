Güçlerini "iyilikte" birleştirerek ihtiyaç sahibi kişilere ulaşıyorlar

Sinop'ta dokuz yıl önce farklı meslek gruplarından oluşan kişilerce kurulan Sinop Güç Birliği Derneği üyeleri ramazan ayında da güçlerini "iyilikte" birleştirerek, ihtiyaç sahibi kişilere ulaşmaya devam ediyor.

Sinop'ta dokuz yıl önce farklı meslek gruplarından oluşan kişilerce kurulan Sinop Güç Birliği Derneği üyeleri ramazan ayında da güçlerini "iyilikte" birleştirerek, ihtiyaç sahibi kişilere ulaşmaya devam ediyor.

Kentte faaliyet gösteren ve bu zamana kadar binlerce kişiye yardım ulaştıran Sinop Güç Birliği Derneği, ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri götürüyor.

Dernek Başkanı Erdoğan Altay, AA muhabirine, dernek olarak kentteki kamu kurumları ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Üyelerinin gönüllülük esasına göre insanların yardımına ulaşmaya çalıştıklarını anlatan Altay, ramazanda yardım faaliyetlerine hız verdiklerini dile getirdi.

Hayırsever vatandaşlarca derneklerine gönderilen kolilerin ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırıldığını ifade eden Altay, "Biz iyilikte buluşarak insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ramazan ayında tabii ki faaliyetlerimiz daha da artıyor. Valiliğimiz ve diğer kurumlarla koordineli çalışma yaparak ailelere ulaşıyoruz. Ramazan ayı itibarıyla şu ana kadar 402 aileye ulaştık. Yardım kolilerini teslim ettik. Ay sonuna kadar da yardımlarımız devam edecek. Bizlere bu konuda destek veren herkese teşekkür ederiz."

Altay, çevresinde ihtiyaç sahibi bulunan kişilerden mutlaka derneklerine ulaşmalarını da istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu