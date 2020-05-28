Güçlendirilen araç filosu ile Melikgazi'de daha etkin hizmet verilecek
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Güçlendirilen araç filosu ile Melikgazi'de daha etkin hizmet verilecek

Melikgazi Belediyesi, ilçenin dört bir yanına eşit ve daha seri hizmet sağlamak amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Güçlendirilen araç filosu ile Melikgazi'de daha etkin hizmet verilecek
28.05.2020 10:40 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:43

Melikgazi Belediyesi, ilçenin dört bir yanına eşit ve daha seri hizmet sağlamak amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Belediye araç filosuna 5 yeni temizlik aracını daha ekledi.

Bir taraftan rutin belediyecilik faaliyetleri sürerken bir taraftan da Melikgazili vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için yeni iş makineleri aldıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Merkez ve kırsal ayrımı gözetmeksizin her mahalleye eşit hizmet götürme hedefiyle çalışıyoruz. Güçlendirilmiş araç filomuzla vatandaşlarımıza daha kaliteli, daha hızlı ve daha verimli hizmet sunabileceğiz. Uzun yıllar hizmet verecek araçlarımız, çalışmalarımızda bizlere büyük kolaylık sağlayacak. Hedefimiz daha temiz ve güzel bir Melikgazi. Yeni araçlarımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Başkan Palancıoğlu, alınan yeni araçlar ile hizmet kalitelerini artırdıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Melikgazi olarak yine işimizin başındayız. Belediyemize aldığımız araçları sizlere peyderpey paylaşıyoruz. 3 tane mini kompakt yol süpürge aracı, 1 adet yüksek basınçlı yıkama aracı, 1 adet elle kumandalı kaldırım süpürge aracından oluşan 5 temizlik aracımızı ve 1,5 milyon lira değerinde çöp konteyneri olmak üzere 5 tane aracımızı aldık. Kendine ait motoru olan caddeleri yüksek tazyikli suyla yıkayan aracımızla özellikle pazar yerlerinin temizliğini yapacağız. Türkiye'ye giren ilk benzinli temizlik araçlarını belediye bünyemize kattık. Özellikle yeni aldığımız araçlarımızın merkezin kar kürümesi ve temizliği açısından ilçemize çok faydası olacak. Ayrıca daha rahat çalışabilmeleri için temizlik işleri personelimizin yazlık kıyafetlerini de dağıttık. Şuana kadar tam 22 aracımızı Melikgazi'de hizmete kazandırmış olduk. Rabbim inşallah ilçemize güzel hizmetler yapmayı nasip etsin." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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